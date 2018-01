A guru idén sem fogta vissza magát: 10 jóslattal jelentkezett a legendás Wien

Byron Wien

Byron Wien jelenleg a Blackstone Advisory Partners vezetője, ahol a vállalat mellett annak ügyfeleinek is nyújt tanácsadást a gazdasági, szociológiai és politikai trendek elemzésében és a befektetési stratégiák, döntések meghozatalában. A Blackstone előtt Wien a Peugeot Capital vezető befektetési stratégája, ezt megelőzően pedig 21 évig a Morgan Stanley vezető amerikai befektetési stratégája volt.1998-ban azt a megtiszteltetést nyerte el, hogy őt nevezték meg annak a Wall Street-i elemzőnek, akinek tanulmányait, előrejelzéseit a legtöbben olvasták. 2000-ben pedig a SmartMoney.com a legjobb befektetési stratégának titulálta, elsősorban amiatt, hogy abban az évben prognózisai igen nagy százalékban igaznak bizonyultak. 2006-ban pedig a New York Magazine 16 legbefolyásosabb Wall Street-i befektetőt tartalmazó listájára is felkerült.