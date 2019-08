A hongkongi zavargások elérték a tőzsdét: elmarad az év részvénykibocsátása

A Reuters forrásai szerint még nincs új hivatalos dátum, de a tervek szerint októberre csúszhat a kibocsátás, amikor is a tervek szerint 10-15 milliárd dollárra tehet szert a kínai internetes kiskereskedelmi óriás. Abban bízik a cég, hogy addigra a politikai feszültségek enyhülnek és a piaci környezet újra kedvezőre fordul. Eredetileg augusztus végén került volna sor a részvénykibocsátásra, aminek halasztásáról a múlt heti gyorsjelentést megelőző igazgatósági ülés döntött végül.Már 11 hete tartanak a demonstrációk Hongkongban, amelyek politikai és pénzügyi bizonytalanságot hoztak. Több mint 700 embert letartóztattak és volt, hogy le kellett zárni a repülőteret is. A hongkongi tőzsde indexe héthónapos mélységbe esett múlt héten.Az Alibaba részvénykibocsátása az év legnagyobb részvénykibocsátása lehet és ha az IPO-kat kivesszük a listából, akkor hét éve nem volt példa ilyen mértékű részvénykibocsátásra globális szinten. A befolyó összeget részben a technológiai innovációra használhatja a vállalat, de nem létfontosságú az ügylet, nem fogja különösebben megviselni a céget a halasztás. De a hongkongi tőzsdének fájdalmas lehet, amely így lemaradozik az amerikai tőzsdék mögött a legnagyobb globális tőzsdék rangsorában. Főként hogy a múlt hónapban az Anheuser-Busch InBev is elhalasztotta az ázsiai részlegének tervezett hongkongi IPO-ját.