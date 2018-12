A Hunguest Hotels Kína felé nyit

Együttműködési megállapodást kötött a Hunguest Hotels Zrt. a BTG Jianguo-csoporttal. Kína egyik legjelentősebb idegenforgalmi vállalata azon túl, hogy mintegy 20 városban 110 felsőkategóriás business, illetve resort hotelt üzemeltet, légitársaságot is működtet, valamint flottakezeléssel, szórakoztatóparkok üzemeltetésével, továbbá bevásárlóközpontok fejlesztésével is foglalkozik. A 42 ezer alkalmazottat foglalkoztató, folyamatosan terjeszkedő vállalat éves árbevétele meghaladja az ezermilliárd forintot (25 milliárd jüan).A megállapodás a gazdasági lehetőségek fejlesztését és a kölcsönös társadalmi szerepvállalás erősítését szolgálja, különös tekintettel a gasztronómiára, a kultúrára, a szakmai képzésekre, valamint magyar, illetve kínai napok rendezésére. Mindkét fél vállalta, hogy magyar-, illetve kínai-barát szállodát hoznak létre, hogy a vendégek anyanyelvükön is tájékozódhassanak a hotel által kínált lehetőségekről, továbbá kölcsönösen bemutatják egymás szolgáltatásait.A közös szakmai tréningek és gasztronómia programok terén már megkezdődött az együttműködés, amelynek hosszú távú hatásaként a Hunguest Hotelsnek olyan hiánypótló szolgáltatások elindítására és piacképes termékek kialakítására nyílik lehetősége, amely jelentősen hozzájárulhat a vendégkör bővítéséhez.