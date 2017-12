A Hyundai bejelentette: két hónapon belül lenyomja a Teslát

Csak 2017-ben 1650 MW összesített kapacitású projektet jelentettek be globálisan, négyszer többet, mint 2016-ban

Az új dél-koreai projektről sok részlet eddig nem látott napvilágot, a tervezett kapacitásadat mellett a Bloomberg beszámolója szerint annyit lehet tudni a beruházásról, hogy az Ulsan városában, az ország dél-keleti határának közelében épülhet fel.A Tesla ugyan főleg elektromos autóiról ismert, azonban a kaliforniai székhelyű vállalat háztartási célra, valamint nagyobb, hálózati energiatároló egységeket is értékesít, amelyek elsősorban a megújuló energiaforrások telepítését támogatják. A Tesla által Dél-Ausztráliában felépített tárolókapacitás egyfajta benchmarknak számít, ekkora egységet ilyen rövid idő alatt korábban még sehol nem installáltak rendszerbe.Miután az akkumulátor-költségek csaknem lefeleződtek 2014 óta, a fejlesztők világszerte egyre több nagy lítiumion-akkumulátor projektet jelentenek be.- a Bloomberg New Energy Finance adatai szerint.Ennek megfelelően az energiatároló rendszerek egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az olyan régiók energiaellátásában, mint a fosszilis energiaforrásokhoz gyengébb hozzáféréssel rendelkező Dél-Ausztrália, amely ugyanakkor villamos energia ellátása 41 százalékát megújuló energiaforrásból fedezi.A megújuló energiaforrások időjárrásfüggő rendelkezésre állása miatt a rendszerbe történő integrálásukat eddig nagyrészt olyan, jól szabályozható erőművekkel oldották meg, mint a földgázerőművek, amelyek termelését a megújulók pillanatnyi termelése, illetve a fogyasztási igények függvényében viszonylag hatékonyan lehet le- és felfelé módosítani. Az energiatárolási költségek esése azonban egyre nagyobb piaci lehetőségeket nyithat a nagyobb, hálózati akkumulátorfarmok előtt, amelyeket a Tesla és a Hyundai példája alapján akár három hónap alatt is fel lehet építeni.