A jövőben csak elektromos taxik közlekedhetnének Dubrovnikban

Dubrovnikban a nyári szezonban akár háromezer taxi is közlekedik: noha a taxipiac teljes liberalizációja csökkentette a feszültséget a taxitársaságok között, problémát is okoz a nagyobb turistacélpontokon, ahol a nyári főszezonban tízszer több taxi fuvarozza a látogatókat, mint általában, komoly fennakadásokat okozva a közlekedésben. Dubrovnik polgármestere a sajtónak úgy nyilatkozott, amennyiben nem változik meg a törvény, a városvezetés novemberben döntés hoz arról, hogy taxizni csak elektromos autókkal lehet a városban.A városnak nem ez lesz az első szigorító intézkedéseke a turisták miatt. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő dubrovniki óváros védelmére korábban látogatói létszámstopot rendeltek el. Hatalmas problémát jelentettek ugyanis a város számára a több ezer fős óceánjáró hajók, és azokon utazó nagyszámú turisták, ilyenkor nem csak az óváros telt meg, a hajókról buszok szállították a turistákat, szintén közlekedési dugókat okozva.A városi vezetés az elmúlt években korlátozta a turisták számát, megemelte a belépők árát és a vendéglátóhelyek székeinek számát is csökkentette. A városmag egyetlen szárazföldi bejáratánál, a nyugati kapunál a kameráknak köszönhetően minden pillanatban tudni lehet, hányan vannak az óvárosban, ha pedig a létszám eléri a 8 ezret, leállítják a taxikat, az autóbuszokat és az utasszállító hajókat is.