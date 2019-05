A kereskedelmi háború árnyékéban emelkedéssel próbálkozhat Európa 2019.05.24 08:40

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Nagy eséssel indult a hét negyedik napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a befektetőket továbbra is a kereskedelmi háborús félelmek aggasztották, a hangulatnak nem kedveztek az amerikai beszerzési menedzserindexek sem, miután az IHS Markit feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 50,6 pontra süllyedt májusban. ami közel tízéves mélypontot jelentett. Bár az amerikai részvényindexek csütörtöki a piaczárásra a napi mélypontjukról felfelé mozdultak el, a tengerentúli tőzsdék nem tudtak érdemben szépíteni, és jelentős eséssel zárták a napot, a Dow végül 286 pontos esés után 1,1 százalékkal került lejjebb, az S&P500 1,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,6 százalékos eséssel zárta a pénteki kereskedést.

Kifejezetten rossz volt a hangulat csütörötkön az európai tőzsdéken, a kereskedelmi háborús aggodalmak mellett a befektetők a vártnál gyengébb német makroadatokat emésztették, miután a májusi, német beszerzési menedzserindexek alulmúlták a várakozásokat, továbbá a német Ifo-index 4,5 éves mélypontra esett. A borús hangulatban a magyar tőzsde jól tartotta magát, a nap második felének mérsékelt erősödése után a piaczárásra azonban kifulladt a lendület, és a BUX végül 174 pontos esés mellett 0,4 százalékkal került lejjebb. Az OTP 0,3 százalékos esés után 12 160 forinton zárt, a Mol 0,8 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 3 182 forinton zártak, míg a Magyar Telekom 1,4 százalékos esés után 414 forinton fejezte be a hét negyedik napját. A pozitív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó részvényei 0,2 százalékos erősödés után 5 070 forinton búcsúztak a csütörtöki kereskedéstől.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék csütörtöki esése után felemásan teljesítenek az ázsiai részvényindexek a hét utolsó napján, a hangulatra továbbra is kereskedelmi háborús félelmek nyomták rá bélyegüket. Bár az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi egyeztetések folytatásával kapcsolatban a bizonytalanság továbbra is jelentős, azonban Donald Trump tegnap továbbra is lehetségesnek tartotta a megállapodást. Az amerikai elnök csütörtöki nyilatkozatában veszélyesnek nevezte a Huaweit, azonban Trump szerint lehetséges, hogy a Huawei elleni amerikai kifogások feloldása esetén a cég is részese lehet az esetleges kereskedelmi megállapodásnak. A Nikkei 0,2 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,2 százalékot emelkedett. Ázsia más részein nem volt egyértelmű az irány, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,9 százalékkal került ma lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt emelkedést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 48 pontos erősödése 0,4 százalékos emelkedést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét utolsó napján a brit kiskereskedelmi eladási adatot, és az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállományát leszámítva nem érkezik kiemelt makroadat, a hangulatot továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírek lehetnek meghatározóak.

Mire érdemes ma figyelni?

Pénteken nem érkezik hazai makroadat, míg a hét utolsó napján az Egyesült Királyságból az április kiskereskedelmi eladási statisztikák érkeznek, az Egyesült Államokból pedig az áprilisi tartós fogyasztási cikkek rendelésállományát teszik közzé.

Pénteken teszi közzé beszámolóját a Foot Locker.

Mi történt eddig a tőzsdéken?