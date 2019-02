A közelünkben lehet a nukleáris fegyverkezési verseny egyik színtere

Az Egyesült Államok és Oroszország is elkezdi fejleszteni a közepes hatótávolságú rakétáit, pedig ezeket a típusokat egy 1987-es szerződés alapján megsemmisítették - mondta Tálas Péter.Lengyelország nem zárta ki, hogy az ország területén telepítenének rakétákat, de Tálas Péter szerintA szakértő nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ebbe a térségbe is kerüljenek nukleáris rakéták, de csak akkor, ha nagyon elmérgesedik a felek közötti viszony. Ez ugyanis komoly összegeket felemésztene. ha Lengyelországba rakétákat telepítenek, akkor Oroszországnak újra kell szerveznie a védelmi rendszerét.De Tálas Péter szerint egyelőre nem kell nagyon aggódni, mert ezek a bejelentések csak a diplomáciai fenyegetések körébe tartoznak. Szerinte a közepes hatótávolságú nukleáris erőket szabályozó szerződést akkor is érdemes lenne újratárgyalni, ha az USA-n és Oroszországon kívül már országokat is bevonnának. Hozzátette, hogy sokak szerint az orosz fejlesztés elsősorban Kína miatt kezdődött.