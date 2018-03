A kuvaiti tőzsde mutat példát a magyarnak

Tőzsdére megy a kuvaiti tőzsde

Akár már idén sor kerülhet az IPO-ra

Még idén tőzsdére mehet a kuvaiti tőzsde, a kuvaiti állam részesedéséből még idén eladhat, az ottani tőkepiaci felügyelet április végéig vizsgálja egy IPO lehetőségét, és akár már idén sor kerülhet az IPO-ra, nyilatkozta a Bloombergnek a cég egyik vezetője.A kuvaiti tőzsde vezetői szerint az ország tőzsdéje egyre népszerűbb a befektetők körében, de azt ők is elismerik, hogy a likviditáson még lehetne javítani, az ország vezető tőzsdeindexének 156 tagja van, de legalább negyven indextagban nem volt mozgás 2006 óta. Tavaly 11 százalékot emelkedett a tőzsdeindex.A kuvaiti tőzsde nem az első a régióban, amelyik tőzsdére megy, a dubaji tőzsde is IPO-n keresztül gyűjtött forrást.Egyébként nem egyedülálló dolog, hogy tőzsdék részvényeivel tőzsdéken lehet kereskedni, tőzsdén jegyzett például a hongkongi, a német, a szingapúri, az ausztrál, a londoni, a japán, a moszkvai és a spanyol tőzsde is.Korábban felmerült, hogy akár a Budapesti Értéktőzsde is tőzsdére megy, ez azonban inkább távlati cél, egyelőre nincs napirenden.