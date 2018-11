A legjobb hazai startupok 2018-ban, díjakat osztott a Hiventures

Bernáth Tamás elnök-vezérigazgató MFB Zrt. Bernáth Tamás jogi szakokleveles közgazdász. Az INSEAD MBA elvégzése után, 2000-től a McKinsey nemzetközi tanácsadó cégnél, 2003-tól pedig az Erste Banknál látott el projektvezetői feladatokat. 2004 és 2010 között... Tovább »

Kisgergely Kornél vezérigazgató Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Karán. 2013-ban elvégezte a CFA programot. Karrierjét a MOL kockázatkezelési területén kezdte, majd 4 éven keresztül dolgozott a jegybankban a Pénzügyi Elemzések...

Fiatal, innovatív vállalkozók töltötték meg a Vigadót csütörtök este a Hiventures rendezvényén készen arra, hogy saját ötletükkel, termékükkel, szolgáltatásukkal Magyarországról hódítsák meg a régiót.felszólalásában célként nevezte meg, hogy a kockázati tőke jelenlegi 0,2 százalékpontos többlet GDP-növekedési hatását hosszú távon 1 százalékpontra emeljék az olyan hasznos vállalkozásokon keresztül, amelyekbe többek között az MFB csoporthoz tartozó Hiventures is fektet.Ezt követőenvont mérleget a kockázati tőkealap elmúlt másfél évéről, melyből kiderült, hogy eddig 220 befektetést hajtottak végre, ezzel a Magyarországon működő startupok számát 80%-kal növelték. Céljuk, hogy ez tovább növekedjen, a fiatalokat ösztönözzék startupok indítására, emiatt kezdték el programjukat a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az eddigi tapasztalatok alapján vinnék tovább más egyetemekre is.A szupermagasságokba igyekvő startupper társaságotrántotta picit vissza a valóságba, amikor azzal nyugtatta a fiatalokat: nem kell mindenkinek unikorniksnak lennie, nem is tud mindenki azzá válni, hiszen a többség egész egyszerűen nem éri el azt a szintet, de ez jó a fiatal vállalkozónak, ugyanis a kezdeti projektjéből sokat tanulhatnak és újabb vállalkozásba foghatnak. Az idei első félévben egyébként Európából 18 unikornis startup került ki (ők azok, akik a kisebbséghez tartoznak és sikerükkel nagyra tudnak nőni), és ami érdekes, hogy nem az összes a klasszikus tech központokból. Ami azt jelenti, hogy nem kell mindig épp az aktuális Szilícium-völgyben lenni, hogy sikeressé válj.pedig képet adott arról a hallgatóságnak, hogy miért érdemes globális távlatokban gondolkodni. A klasszikus bankolással versengő startup az ázsiai és az amerikai piacokra lép be hamarosan és a terveik szerint az Európai Unióban jövőre megkaphatják a banki jogosultságokat.

Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója.

A legígéretesebb startup díjat a Yaw VR hozta el.

díjat a Yaw VR hozta el. A scalup kategória három döntőse az Avatao, a Tresorit és a Codecool voltak és ezek közül került ki győztesként az Avatao, akik azt tűzték ki célul, hogy a világ összes fejlesztőjének segítenek biztonságosabbá tenni a szoftvereket, a hackertámadásokkal szemben.

Az év alapítója díjra a PaniqRoom, a Bookr és a dicomLAB indítói voltak esélyesek. Közülük került ki nyertesen a Bookr, amely interaktív könyveket készít gyerekeknek, intézményeknek, pedagógusoknak. Így a gyerekek által a mobilokon, tableteken eltöltött idő hasznosabbá válhat. A távlati cél 10 ezer könyv elkészítése 27 nyelven.

A legjobb női vállalkozói díjra a Heatventors, a ViddL és a Polcz.hu női alapítóit jelölték, akik közül a zsűri Kratochvill Dórának, a ViddL alapítójának ítélte oda a díjat.

A hangulat megalapozása után visszatértünk az esemény főszereplőihez, a legjobb hazai startupokhoz és alapítóikhoz. A Hiventures ugyanis második alkalommal adta át a "Startup and Innovation Award of Hungary" díjakat, ezúttal 4 kategóriában.