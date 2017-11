A legmagasabb állami kitüntetést kapta Bogsch Erik

Bogsch Erik vezérigazgatóként 25 évig, idén november óta operatív elnökként vezeti a nagy múltra visszatekintő Richter Gedeon gyógyszergyárat, mely a nagy gazdasági világválságot is túlélte, a rendszerváltás után azonban egy hajszál választotta el a csődtől. 1992-ben történt kinevezése után, irányításával a vezetés új társasági stratégiát dolgozott ki és hajtott végre, melynek eredményeként a Richter sikeresen integrálódott a piacgazdaságba és a veszteséges nagyvállalatból néhány év alatt hazai viszonylatban kiemelkedő, sőt nemzetközi vonatkozásban is figyelemre méltó teljesítményt elérő, multinacionális gyógyszeripari csoporttá fejlődött. Innováció-orientált gondolkodása nem csak a Richterben irányadó, hanem az egész hazai nemzetgazdaság számára is rendkívüli fontossággal bír.Bogsch Erik kitüntetését kísérő laudációban elhagzott: Megmutatta, hogy minden útról érdemes hazatérni, mert itthon az elvégzett munka annak a közösségnek kamatozik, amelyből való. Ahogy a Richtert is − a teljesítmény mellett − a hűség tette naggyá: dolgozóinak és vezetőinek hűsége."Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést. Úgy gondolom, ez az elismerés annak a nagyszerű csapatmunkának is az eredménye, amely a Richtert megalapítása óta jellemzi. Azt, hogy sikerült megőrizni és tovább mélyíteni a Richter Gedeon által vallott szellemiséget az elmúlt 25 évben, arra különösen büszke vagyok." - hangsúlyozta az elismerés átvételekor Bogsch Erik, a Richter elnöke.A Richter Gedeon Nyrt. 1000 fős kutató-fejlesztő bázisával Közép-Kelet-Európa legjelentősebb gyógyszerkutatási központja. A régióban a Richter költ a legtöbbet kutatás-fejlesztésre: árbevétele közel 10 százalékát, 2016-ban 35,2 milliárd forintot. Mint az egyik legnagyobb foglalkoztató, hazánkban több mint 5000 főnek biztosít munkahelyet közvetlenül, csoport szinten világszerte több mint 12.000 embernek.Az 1901-ben alapított Richter az egyetlen olyan hazai, a nemzetközi piacokon is meghatározó gyógyszercég, amely külföldi szakmai befektető nélkül, magyar irányítással működik. Ennek megfelelően a vállalatvezetés a döntéseket a magyar nemzetgazdaság érdekeit szem előtt tartva hozza meg. A Richter Magyarországon folytatja kutatási tevékenységét, valamint jelentős beruházásokat hajt végre. A külföldi piacokon megtermelt nyereségét belföldön forgatja vissza, ezzel nagymértékben hozzájárulva hazánk versenyképességének növeléséhez. A Richter nemzetgazdasági hozzájárulása 2016-ban összesen közel 96 milliárd forintot tett ki osztalék, adók, beruházások, valamint kutatás-fejlesztési ráfordítások formájában.