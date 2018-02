A legrosszabbra készül a sztárközgazdász

Jim Rogers

Ifjabb James Beeland Rogers 1942-ben született Baltimore-ban, és Alabamában nőtt fel. Miután a Yale Egyetemen átvette bachelor diplomáját, a Wall Streeten kezdett el dolgozni a Dominick & Dominick-nél. Két évvel később, 1966-ban egy újabb bachelor diplomát szerzett, ezúttal filozófiai, politikai és közgazdasági tanulmányokból az Oxfordon. Karrierjét egy New York-i befektetési banknál folytatta, majd Soros Györggyel együtt megalapította Quantum Fundot, amely a történelem egyik legsikeresebb hedge fundja lett. Az alap 1970 és 1980 között 4200 százalékos hozamot produkált, míg ez idő alatt az S&P 500 index 47 százalékot emelkedett.Az elképesztő sikerek után Rogers 1980-ban "visszavonult", majd barátnőjével (illetve később feleségével) háromszor is körbejárta a földet, utazásairól és befektetéseiről pedig több best-sellert is írt. Az első két alkalommal motorral, harmadszor pedig egy mercédesszel utazták körbe a világot feleségével, amivel kétszer is bekerültek a Guiness rekordok könyvébe, egyszer 100 ezer mérföldet meghaladó motorozásukkal, majd 116 országot érintő kalandozásaikkal. Erről az utazásról megjelent könyve magyarul már a Portfolio.hu könyvesboltjában ( ide kattintva ) is elérhető.Rogers 2007-ben eladta New York-i villáját és Szingapúrba költözött, mivel úgy gondolta, a legjobb befektetési lehetőségek most Ázsiában találhatók.A saját árupiaci indexét, a Rogers International Commodity Indexet a 90-es évek végén alkotta meg, amelyhez három alindexet is kreált, egyet az agrár-, egyet az energiapiaci termékeknek, egyet a fémeknek. 2011-ben egy új árupiaci indexet is létrehozott, amely a nyersanyagok helyett az azokkal foglalkozó leglikvidebb vállalatok részvényeit tartalmazza. Jelenleg a Rogers Holdings and Beeland Interests elnöke, és többek között Leopard Sri Lanka Fund tanácsadójaként is dolgozik, miközben számos gazdasági szaklapban és televízióban is rendszeresen nyilatkozik.