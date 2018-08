A Lidl is beszáll az autómegosztásba

A német diszkontlánc tovább bővíti a cég által kínált szolgáltatások körét, a Lidl a Mazda Carsharinggel és a német vasúttársasággal, a Deutsche Bahnnal közösen autómegosztó szolgáltatást indít. A Lidl által kínált, helyhez kötött autómegosztási szolgáltatás a tesztüzem során 150 autóval indul és a társaság kiválasztott észak-rajna-vesztfáliai üzleteinek 50 parkolóhelye esetében lesz majd elérhető.A Mazda Carsharing felhasználói mobil applikáció segítségével foglalhatják le az autókat, majd azokat a Lidl parkolóiban található állomásokon vehetik át, és a használat végén ugyanoda is vihetik azokat vissza. Az autómegosztó szolgáltatás része lesz a Deutsche Bahn Flinkster autómegosztó hálózatának is, ennek következtében a Flinkster felhasználói is foglalhatnak és bérelhetnek autókat a Lidl parkolóiban. A szolgáltatás keretében számos autó lesz elérhető a Mazda kínálatából, beleértve többek között a CX-3 crossovert és az MX-5 roadstert is.