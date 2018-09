Javult a hangulat az európai tőzsdéken, a befektetők a kereskedelmi háborús félelmek mellett a Fed kamatdöntésén is gyorsan túltették magukat, a CAC40 0,6, a brit FTSE100 0,5 százalékkal került feljebb, a negatív kivételt ezúttal az olasz részvényindex jelenti, a milánói börze 0,6 százalékkal került lejjebb, miután a piaci szereplőket óvatosságra intette a 2019-es olasz költségvetési tervezet elfogadását övező politikai bizonytalanság.

A nap első felében irányadó borús hangulat ellenére is felfelé kapaszkodott a BUX, a hazai részvényindex később még tovább tudott emelkedni, a hazai blue chipek közül az OTP a korábbi hónapok kereskedési sávjának alját jelentő támaszhoz érkezett meg, míg a Mol ma remekül teljesít, az olajvállalat technikai képe alapján lehet még tér az emelkedés előtt.

A felemás részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde tovább emelkedik, a BUX 289 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került ma feljebb, az OTP továbbra is stagnál, a Magyar Telekom árfolyama 0,9, míg a Richter 1,2 százalékkal került feljebb, a hazai nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, az olajvállalat árfolyama 1,8 százalékkal került feljebb, a Mol ezzel érdemben megközelítette a lélektani 3000 forintos szintet.

Bár az irányadó európai részvényindexek továbbra is esnek, a borús hangulattal dacolva a magyar tőzsde továbbra is felfelé kapaszkodik, felülteljesítve ezzel a régiós részvényindexet, miután a prágai börze stagnál, a lengyel WIG 0,4, míg a bécsi tőzsde 0,8 százalékkal került lejjebb.

Továbbra sem találnak magukra az európai részvényindexek, a Fed szerdai kamatemelése és a folytatódó amerikai monetáris szigorítás mellett a piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa miatt aggódnak, a hangulatnak nem kedvezett a 2019-es olasz költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanság sem, miután az olasz politikusok egy része mégis magasabb deficittel nyújtaná be a következő évre vonatkozó költségvetést. Az olasz költségvetési vita nyomán a milánói tőzsde 1,5 százalékkal került ma lejjebb, míg az olasz bankrészvények gyengélkednek.

Az irányadó részvényindexek továbbra is esnek Európában, a Fed kamatdöntése és a folytatódó amerikai monetáris szigorítás óvatosságra intette a befektetőket, míg a hangulatra a kereskedelmi háborús aggodalmak is rányomják bélyegüket, miután az amerikai elnök az időközi választásokba való beavatkozással vádolta meg Kínát. A kereskedelmi háború kockázatai miatt aggódik az Európai Központi Bank is, az EKB legfrissebb gazdasági helyzetérétkelése szerint a kereskedelmi konfliktus kiszélesedése tovább ronthatja a globális növekedési kilátásokat.

A borús hangulat ellenére a magyar tőzsde továbbra is felfelé kapaszkodik, a BUX index 1,8 milliárd forintos forgalom és 150 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP gyakorlatilag stagnál, míg a Mol 0,6, a Richter árfolyama pedig 0,8 százalékkal került feljebb, a hazai nagypapírok közül a Magyar Telekom teljesít a legjobban, a telekomcég 1,5 százalékos emelkedés után ismét a 400 forintos szint közelébe kapaszkodott vissza.