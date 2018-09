A Mercedes felveszi a versenyt a Teslával

A Mercedes ma mutatja be az első elektromos SUV-ját, a társaság EQC nevű elektromos autójával először Stockholmban találkozhat majd a közönség, az EQC a Mercedes EQ-almárkájának első gyártásba kerülő modellje lesz, amellyel a német autógyártó is fontos lépést tett a Tesla dominanciájának megtörése felé. A háromnapos, stockholmi bemutatón a szélesebb vásárlói réteg felé nyit a Mercedes, az eseményen fellépő DJ-k mellett hírességekkel is jógázhatnak majd a résztvevők.A társaság Norvégiában 20 000 koronás (2400 dollár) előlegért cserébe már előrendeléseket vett fel az új elektromos autójára, a Tesla módszerét követve ezzel. A Mercedes már 2000 előleg befizetéséről számolt be Norvégiában, ami Európa legnagyobb elektromosautó piaca, a Tesla tavaly 8500 darab elektromos autót értékesített a norvég piacon.A Mercedes mellett más német autógyártók sem tétlenkednek, az Audi a héten kezdte meg a saját elektromos SUV-jának a gyártását, a típus hivatalos bemutatójára szeptember 17-én került majd sor San Francisoban, míg az Audi tervei szerint a típusra hamarosan elindulhat az előrendelések felvétele is. Az Audi e-Tron a következő év első felében kerülhet majd a kereskedésekbe, amelyet 2020-ban további kettő elektromos Audi követ majd.