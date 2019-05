A Mercedes leendő vezére elárulta, min spórolna

Ola Kallenius a Daimler leendő vezérigazgatója hétfőn arról beszélt, hogy az elektromos autók költségstruktúrája magasabb a belsőégésű motorokkal összehasonlítva, azonban a társaság keményen dolgozik ennek a leszorításán. Ola Kallenius várhatóan a Daimler május 22-i éves közgyűlése után veszi majd át a társaság vezetését Dieter Zetschetől.A Daimler vezérigazgató-jelöltje kiemelte, hogy a társaságnak 2025-ig jelentős lépést kell tennie a költségek lefaragása terén, azonban Kallenius ezzel kapcsolatban konkrét részleteket nem árult el, ugyanakkor kiemelte, hogy továbbra is szövetségekre támaszkodna a Mercedes-Benz fejlesztési és beszerzési költségeinek leszorítása érdekében.Kallenius hozzátette, hogy az együttműködések intenzitása növekszik, és a szövetségekben az autógyártók és a beszállítók mellett a technológiai cégek is részt vesznek majd. A Daimler korábban szövetséget kötött a Renault-val, a Nissannal és a BMW-vel is, hogy megossza a buszok, teherautók, és személyautók fejlesztési és beszerzési költségeit. A hétvégén bejelentették , hogy a kínai BAIC autógyártó maximum 5 százaléknyi részesedést vásárolna a Daimlerben, hogy még szorosabbra fűzze kapcsolatát a német járműgyártóval. Arra a kérdésre, hogy szívesen fogadná-e a BAIC-ot, mint részvényest, Kallenius azt válaszolta, hogy üdvözli azon befektetőket, akik a mobilitás jövőjét látják a Daimlerben, és befektetésük hosszú távra szól.A Daimler árfolyama 4,1 százalékot esett hétfőn, míg a társaság részvényei idén 12,6 százalékkal kerültek feljebb.