A Mol a legtranszparensebb hazai tőzsdei vállalat

Első helyre ugrott a Mol

A tavaly elkészített, 2017-re vonatkozó transzparencia felmérésben OTP, Magyar Telekom, Mol volt az első három sorrendje, mindhárom blue chip 8 feletti összpontszámot kapott, ami kiemelkedő eredmény az elmúlt bő másfél évtized felmérései alapján. A most összeállított, 2018-as listán a tavalyi harmadik helyezett Mol került az első helyre, csak hajszálnyival megelőzve az OTP-t, a harmadik helyre pedig a Magyar Telekom futott be. A végső sorrend úgy alakult ki, hogy minden tőzsdei cég transzparenciája romlott az egy évvel korábbihoz képest, a Molé viszont csak kis mértékben, ennek köszönhető a 2018-as első hely. A tavalyi hárommal szemben idén már csak két cég összesített transzparenciája haladta meg a kiváló, 8 pontos értéket, de örömteli, hogy olyan hazai midcapeket is a legjobbak közé sorolnak a piaci szereplők, mint amilyen az ANY Biztonsági Nyomda és a Graphisoft Park.Érezhető volt, hogy tavaly a Richternél több olyan esemény is történt (Esmya-botrány, a cég romániai nagykereskedelmi tevékenységének veszélybe kerülése stb.), amikkel kapcsolatban a piaci szereplők több információra tartottak volna igényt, összességében a cég transzparenciájának csökkenését látták a felmérésben megkérdezettek, nagyrészt ennek tudható be, hogy a Richter összpontszáma több mint egy százalékponttal csökkent, és így egyedüli blue chipként még az első ötben sem sikerült végeznie.

2017-ig négy egymást követő évben is emelkedett a hazai tőzsdei cégek transzparenciája, 2018-ban ez a trend azonban megtört, a BUX kosár súlyaival súlyozott transzparencia átlaga újra csökkent, és már 8 pont alatt áll, utóbbi szempontjából egyébként a 2017-es év kivétel volt, hiszen azt megelőzőén utoljára 2004-ben állt 8 pont felett az átlag. A teljes piac transzparenciájának csökkenéséhez gyakorlatilag az összes olyan BUX komponens hozzájárult, amelyre az elemzők értékelést adtak. A teljes piac transzparenciája 47 százalékponttal csökkent, lényegesen átlag feletti volt az általunk megkérdezett szakértők szerint a transzparencia romlása a Waberer's-nél és a Takarék Jelzálogbanknál.

A módszertan

Felmérésünkben hat szempont alapján értékelhették az elemzők és alapkezelők a BUX-indexben szereplő társaságokat. A hazai cégeket 1-10-es skálán (1 a legrosszabb, 10 a legjobb) osztályozhatták.



Az első szempont a társaság egészének transzparenciája, de rákérdeztük arra is, hogy mennyire hitelesnek a tájékoztatás az egyes cégeknél, és arra is, hogy az ad-hoc információk milyen minőségűek, ezen felül értékelhették az alapkezelők és az elemzők a befektetői kapcsolattartók felkészültségét, továbbá azt is, hogy milyen minőségű gyorsjelentéseket tesznek közzé a társaságok.



A felmérésben idén a következő cégek elemzői és alapkezelői vettek részt:

Accorde, Aegon Alapkezelő, Allianz Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő,

Concorde Értékpapír Zrt., Dialóg Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Erste Alapkezelő, HOLD Alapkezelő, KBC Securities, MKB Bank, OTP Bank, OTP Alapkezelő.

Az egyes értékelési szempontok alapján, a társaság egészének transzparenciáját vizsgálva az OTP végzett az első helyen, egyedüli cégként kapva 8 pont feletti értéket. A Magyar Telekom és a Mol holtversenyben szerezte meg a második helyet, a negyedik helyen a tavalyi eredményéhez képest nagyot javító ANY Biztonsági Nyomda állt, míg a Graphisoft Park a tavalyi évhez képest a dobogó második fokáról az ötödik helyre esett vissza.

A tájékoztatás hitelessége alapján az OTP az első a hazai piaci szereplők körében, a Mol feljött a második helyre, azonban a Magyar Telekom a tavalyi első helyéről idén egészen a negyedik helyig esett vissza. A midcapek közül a Nyomda a harmadik helyre kapaszkodott fel, míg az idén nagyot rontó Graphisoft Park az ötödik helyet szerezte meg.

Az alkalomszerűen adott információk minősége szerint a Mol lett az első, nagyot javítva a tavalyi évhez képest, míg az OTP a tavalyi évhez hasonlóan idén ismét a második helyet szerezte meg. A tavaly még kiváló, 8 pont feletti értéket elérő Magyar Telekom visszaesett, a harmadik helyet szerezve meg, a midcapek közül a Nyomda és a Graphisoft Park 1-1 helyet tudott előre lépni ebben a kategóriában.

A társaságok befektetési kapcsolattartói közül a Mol kapcsolattartóját (IR részlegét) tartják a legjobbnak a megkérdezettek, míg a midcapek közül a Nyomda került a rangsor második helyére, több blue chipet is maga mögé utasítva ezzel. A harmadik helyen az OTP áll, míg a tavalyi első helyezett Magyar Telekom idén a lista negyedik helyére esett vissza.

A gyorsjelentés minősége alapján az idei felmérésben is az OTP, a Mol és a Magyar Telekom foglalta el az első három helyet, és bár mindhárom társaság 8 pont feletti értéket tudhatott magáénak, az OTP azonban alacsonyabb pontszámot ért el a tavalyi eredményével összehasonlítva.

Az összpontszám alapján az első öt helyezett az egyes kategóriákban az alábbi pontszámokat kapta:

Klikk a képre!

A dobogósok

Kiemelkedő midcap teljesítmény: ANY Biztonsági Nyomda

Új kategória

8,22 ponttal a legtranszparensebb hazai tőzsdei cég, az olajtársaságnál a válaszadók elsősorban a befektetői kapcsolattartó felkészültségét emelték ki, emellett az alkalomszerűen adott információk minősége alapján is kiérdemelte az első helyet. A piaci szereplők döntésében a kiválóra értékelt befektetési kapcsolattartó mellett a társaság által közzétett, részletes gyorsjelentések és az informatív befektetési prezentációk is kiemelt szerepet játszottak.Az8,13 pontjával idén éppen csak lemaradt a dobogó tetejéről, míg az egyes szempontok szerinti értékelés alapján a társaság egészének transzparenciájával rendkívül elégedettek a piaci szereplők, a cég a tájékoztatás hitelessége és a gyorsjelentés minősége kategóriákban is az első helyen végzett. A társaság eredménye a kategóriák többségében meghaladta a kiváló, 8 pont feletti értéket.7,70 pontjával a lista harmadik helyén végzett, a cég tavalyi eredményéhez képest azonban alacsonyabb pontszámot ért el idén a társaság. A piaci szereplők kevésbé ítélték meg kedvezően a társaság által nyújtott tájékoztatás hitelességét, míg az alkalomszerűen adott információk minőségét is alacsonyabbra értékelték a válaszadók, mint egy évvel korábban.Az ANY Biztonsági Nyomda az összesített transzparencia szerint a negyedik helyet szerezte meg, két helyet javítva a tavalyi felmérés eredményéhez képest. A társaság a midcapek között kiemelkedő második helyet szerezte meg a befektetési kapcsolattartó alkalmasságára vonatkozó kategóriában, továbbá a Nyomda harmadik lett a tájékoztatás hitelessége alapján.Idén első alkalommal a Portfolio felmérése alapján a BÉT egy olyan vállalati személyiséget (vezérigazgató, pénzügyi igazgató, befektetői kapcsolattartó) is díjazott, akit a piaci szereplők olyan szakembereknek tartanak, aki aktívan részt vesz a kis- és nagybefektetőkkel történő kapcsolattartásban, és aki tevékenységével sokat tesz a hazai tőkepiac fejlődéséért. Az idén megkérdezett 22 elemzőház és alapkezelő közül 16 (Accorde, Aegon, Allianz, Budapest Alapkezelő, CIB, Concorde, Dialog, Equilor, Erste, Erste Alapkezelő, Generali, Hold, K&H, KBC, MKB, OTP) küldött 3-3 jelöltet az idén első alkalommal átadásra kerülő díjra, és bár a jelöltek listája rendkívül széles, hiszen összesen 19 szakember kapott szavazatot, közülük is kiemelkedett Réthy Róbert, Pataki Sándor, Szabó János, ifj. Chikán Attila és Zsámboki Gábor.

Az első helyezett 6 szavazattal a Mol befektetői kapcsolatok vezetője, Réthy Róbert lett, akinek a szakmai pályafutása az Unicredit kelet-közép európai olaj- és gázipari elemzőjeként indult, 2011-től a Wood energetikai elemzője, majd vezető elemzője lett Prágában, ott többek között a Molt is követte. A Mol befektetői kapcsolatok osztályának vezetőjeként Réthy Róbert 2015. szeptember óta irányítja a befektetői kapcsolattartás területet a magyar energetikai vállalatnál. Az általunk megkérdezett tőkepiaci szakemberek Réthy Róberttel kapcsolatban azt emelték ki, hogy rendkívül felkészült nem csak a Mol, de a versenytársak működésével kapcsolatban is, és az iparági környezetben látható trendekről is naprakészek az információi. Ezen felül nem csak a gyorsjelentési időszakban, de a Mol beszámolóinak megjelenése között is aktívan tartja a kapcsolatot a tőkepiac szereplőivel, megbízható és releváns információkat nyújtva a Molról és az iparágról.