A Forbes legfrissebb,dollármilliárdosokat felvonultató listájára két magyar, Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc is felfért, kettejük közül pedig Csányi Sándor mondhatja magát a leggazdagabb magyarnak.

Az Akko Invest több tranzakcióról is hírt adott a Budapesti Értéktőzsdén kedden.

Kedden az AutoWallis papírjai teljesítenek a legjobban a magyar tőzsdén, a vállalat árfolyama közel 15 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest. A látványos ralira azt követően került sor, hogy bejelentették: bekerülhetnek az AutoWallis részvényei a BUX-indexbe, miután a társaság számítása szerint teljesültek az ehhez szükséges feltételek. Ezzel a lépéssel a Budapesti Értéktőzsde autóipari vállalatának részvényei már három indexkosárban szerepelhetnek azt követően, hogy az FTSE Russell beválogatta azokat két részvényindexébe is.

A kedvező előjelek után valóban erősödéssel kezdte a keddi kereskedést a magyar tőzsde, a BUX értéke közel 0,3 százalékot erősödött a hétfői záróértékéhez képest. Az emelkedést a Richter és a Mol vezeti, a gyógyszergyártó árfolyama közel 1 százalékot, míg az olajvállalat árfolyama közel 0,3 százalékot emelkedett. Az OTP árfolyama nem változott, a vállalat részvényei jelenleg 12 000 forinton forognak, a nyitást követően viszont 12 040 forinton is jártak, amely új történelmi csúcsot jelentett. A hazai blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom papírjait nem veszik a befektetők, a távközlési cég árfolyama 0,1 százalékot csökkent.

Tegnap új csúcson, 12 000 forinton zárt az OTP. Ha nagyon távolról nézzük, azt mondhatnánk, hogy persze, ez természetes, a bank bevételei és profitja is rekordot ért el, hol kellene lennie az árfolyamnak, az új csúcshoz azonban több dolog is kellett. Nem utolsósorban az, hogy miután egymás után jönnek ki az európai bankok tavalyi számai, sok helyen csak a sírás megy (gazdasági lassulás, marzsszűkülés, bérköltségek elszállása, új bankadók, kivonulás több piacról stb.), addig van egy bank, amelyik egyre csak nő, nem csak saját erőből, de felvásárlásokkal is.

tovább a cikkhez...