Borítékolható az esés a részvénypiacokon 2017.12.15 08:55

Az erős kezdés után a nap végére elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken, miután kiújultak a feszültségek az amerikai adóreform körül. A Dow Jones értéke 0,3 százalékos mínuszban, 24 672 ponton zárta a napot, míg az S&P 500 értéke 0,4 százalékot, a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq pedig szintén 0,3 százalékot gyengült.

Péntek reggel Ázsiában is rossz a hangulat, a vezető tőzsdék értéke kivétel nélkül csökkent. Az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek is kivétel nélkül esést vetítenek előre. Mindezek együttes hatására a magyar részvénypiacon is az eladók ragadhatják magukhoz a kezdeményezést.

Pénteken nem tesznek közzé fontos makrogazdasági adatokat, a befektetők fantáziáját az egyedi vállalati sztorik mozgathatják meg.