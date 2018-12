A Moody's felminősítette Ukrajnát

A Moody's péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az ukrán állampapírok besorolását az eddigi "Caa2"-ről egy fokozattal "Caa1"-re javította. Ezzel egy időben az osztályzat kilátását pozitívról stabilra módosította.A "Caa1" is rendkívül gyenge, mélyen spekulatív államadós-besorolás, és változatlanul igen magas szuverén adóskockázatot jelez. A "Caa1" osztályzat hét fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategória alapszintjétől, amelyet a Moody's módszertanában a "Baa3" besorolás jelöl.A Moody's az ukrán gazdaságban honos devizakötvény-kibocsátók besorolási országplafonját "Caa1"-ről ugyancsak egy fokozattal "B3"-ra, a devizabetét-besorolások országplafonját "Caa3"-ról "Caa2"-re emelte.A pénteki osztályzatjavítások indoklásában a Moody's kiemelte a 14 hónapra szóló, 3,9 milliárd dolláros hitelkeretre kötött készenléti IMF-megállapodást, amely a hitelminősítő szerint várhatóan mérsékli az ukrán állam külső sérülékenységét. A közvetlen pénzügyi segítségnél is fontosabb, hogy a megállapodás az ukrán kormány makrogazdasági és politikai reformjainak jóváhagyását jelenti, és ez más hivatalos forrásoktól származó új finanszírozásokat is hozzáférhetővé tesz Ukrajna számára - áll a Moody's elemzésében.A cég közölte, hogy várakozása szerint Ukrajna vissza tud majd térni a globális tőkepiacokra eurokötvény-értékesítésekkel, és ez lehetővé teheti a szuverén kötvénykötelezettségek lejárati szerkezetének kiterjesztését, enyhítve a törlesztési terheket.Mindezek alapján a Moody's szerint a készenléti IMF-megállapodás révén hozzáférhetővé vált új külső finanszírozás mérsékli Ukrajna törlesztésképtelenné válásának kockázatát a következő két évben.A felminősítés második fontos indoka a legutóbb elfogadott reformcsomag, amely a Moody's várakozása szerint elősegítheti a korrupció fokozatos visszaszorítását. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a korrupció Ukrajna adósminőségi megítélésének egyik legnagyobb negatív tényezője.A Krímben és a kelet-ukrajnai tartományokban zajló orosz szeparatista lázongások terhelik Ukrajna gazdasági és pénzügyi teljesítményét, de a Moody's véleménye szerint ezek a kockázatok valamelyest enyhültek, és így az ukrán gazdaság valamivel ellenálló-képesebbé vált a geopolitikai kockázatok esetleges eszkalációjával szemben.A cég helyzetértékelése szerint a Kercsi-szoros közelében november végén történt orosz-ukrán tengeri incidens - amelyben Oroszország elfogott huszonnégy ukrán tengerészt és elfoglalt három ukrán hadihajót - valószínűleg csak minimális hatással lesz az Ukrajnát terhelő, egyébként is magas geopolitikai kockázatokra, hacsak a helyzet nem eszkalálódik tovább, de ezt a Moody's valószínűtlennek tartja.Az incidens után Ukrajna által kihirdetett, korlátozott érvényű hadiállapot nagyon csekély hatást gyakorolt a fogyasztói és a befektetői bizalomra. Ezt jelezte az is, hogy az ukrán valuta gyengülése igen rövid ideig tartott, és a folyamat néhány napon belül visszafordult - áll a Moody's elemzésében.A hitelminősítő szerint az ukrán gazdaságot terhelő, lefelé mutató kockázatok akkor is kezelhetők maradnának, ha az azovi-tengeri ukrán kikötők működését Oroszország ismét megbénítaná, mivel a tengeren lebonyolított ukrán exportszállítások nem egészen 10 százaléka indul ezekből a kikötőkből, és ezt a forgalmat jórészt át lehet irányítani a fekete-tengeri kikötőkbe.