A nagyágyúk dönthették be a bitcoint, de már szárnyal is a szuperpénz

Ezzel persze a "smart money" járhatott a legjobban, ugyanis egyszer így kaszáltak egy nagyot a futures kontraktusokon, aztán még egy jóval nyomottabb árakon is vissza tudták vásárolni a bitcoinokat. Persze ezek mind csak találgatások.

Ahány oldal, annyi magyarázatot olvasni, hogy mi is okozhatta a bitcoin 50 százalék feletti esését az elmúlt napokban, van aki a dél-koreai fejleményekre, mások a kínai razziákra, míg van aki a Holdév miatti tőkekivonásra fogta az esést. Azonban ezek között a hírek között semmi olyan sincs, ami már ne lógott volna hónapok óta a levegőben, így aki hisz az összeesküvés-elméletekben, azok számára simán elképzelhető szcenárió, hogy egyszerűen a nagybefektetők érdekében állt, hogy a bitcoin árát átmenetileg a padlóba döngöljék.Tegnap történt ugyanis, hogy lejártak a CBOE határidős bitcoin kontraktusai, méghozzá 11 055 dolláron (de 9199 dolláron jártak a kontraktusok). Simán elképzelhető, hogy sok hedge fund hatalmas short pozíciókkal rendelkezett a futures piacon, így a lejárat előtt elérkezettnek látták az időt, hogy lenyomják a bitcoin árfolyamát. A bitcoin piaca pedig nem csak hogy elképesztően volatilis, de egyelőre meglehetősen szabályozatlan, így nem is kellenek hatalmas pénzek hozzá, hogy megmozgassák az árfolyamát. Gondoljunk csak bele, egy több milliárd dollárt kezelő hedge fund, aki hatalmas bitcoin kitettséggel rendelkezik eladási ajánlatot teszi a bitcoinra mondjuk 100 millió dollár értékben 1000 dollárral a piaci ár alatt. Mivel még relatíve egy kis piacról van szó, egy ekkora order gyakorlatilag egyből lenyomja az árfolyamot, nem beszélve arról, hogy ha több hedge fund összehangolva jár el, folyamatosan nyomás alatt tudják tartani a piacot. Ezzel pedig egyfajta önbeteljesítő mechanizmusként trigger is lehetett a piacnak, ugyanis 13000 dolláron rengeteg elemző által figyelt fontos technikai szint esett el, így szépen lassan a kisbefektetők, és az egész piac iránya is megfordult.Tegnap estére pedig már zöldbe is fordulta a kriptopiac, az elmúlt 24 órában a bitcoin 8,7 százalékot, az ether 8,9 százalékot, a ripple 32,9 százalékot, a bitcoin cash pedig 6,7 százalékot emelkedett.