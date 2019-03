A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a BÉT Index bizottságának javaslata alapján döntött a BUX és BUMIX kosarak új összetételéről. Ennek eredményeként három vállalat, a 4IG, az AutoWallis és a BIF részvényei is bekerülnek a BUX indexkosarába. Két társaság, az ÉMÁSZ és a Rába viszont már másodszor nem teljesítettek minimum három kritériumot, így részvényeik kikerülnek a BUX-kosárból.

Esnek az amerikai tőzsdék a hét utolsó kereskedési napján is: a Dow Jones értéke 0,7 százalékot, az S&P 500 értéke 0,8 százalékot, míg a Nasdaq értéke 1,1 százalékot csökkent. Az esések hátterében a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek felerősödése mellett az is szerepet játszhat, hogy kedvezőtlen hírek érkeztek az USA munkaerőpiacáról. A várakozásoktól kisebb mértékben bővült ugyanis a nem mezőgazdasági szektorokban foglalkoztatottak száma.

Nincs érdemi javulás a nyugat-európai tőzsdéken a hét utolsó kereskedési napján: a DAX értéke közel 0,7 százalékot, míg a CAC 40 és az FTSE 100 értéke 0,6 százalékot csökkent. A magyar tőzsde is gyengén teljesít, a BUX értéke 0,4 százalékot csökkent, amely részben a Mol számlájára írható. Az olajvállalat árfolyama több mint 1 százalékot csökkent, az OTP és a Telekom árfolyama nem változott, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékot erősödött.

Csütörtökön 315 alá is benézett a forint az euróval szemben, majd a nap második felében az euró zuhanásával párhuzamosan fordult a hangulat. Így ma reggel ismét 316 felett járunk. Az euró közben majdnem kétéves mélyponton is járt 1,12 alatt miután az EKB bejelentette, hogy az idén már nem emel kamatot.

Veszik az Opust, adják a Konzumot 2019.03.08 09:21

Az előjelek alapján borítékolható volt az esés Nyugat-Európában, amely be is következett: a DAX értéke 0,6 százalékot, míg az FTSE 100 és a CAC 40 értéke 0,4 százalékot csökkent. A magyar tőzsde sem tudja függetleníteni magát a kedvezőtlen nemzetközi hangulattól, a BUX értéke 0,4 százalékot csökkent, amelyben az is szerepet játszik, hogy a befektetők kivétel nélkül adják a hazai blue chipeket. Az OTP árfolyama 0,2 százalékot, a Mol árfolyama 0,9 százalékot, a Richter árfolyama közel 0,6 százalékot, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot csökkent.

Fontos megemlékezni az Opus és a Konzum papírjairól is, a csütörtöki piaczárást követően ugyanis kiderült, fontos állomáshoz ért a két társaság fúziója: közzétették a közös átalakulási tervet, amelyből végre kiderült, hogy a két Konzum részvényért cserébe egy Opus-papírt kaphatnak majd azok a Konzum-befektetők, akik részt kívánnak venni a létrejövő új Opusban. A Konzum vezérigazgató-helyettesével, Fekete Péterrel készített interjúnkból pedig kiderült, a beolvadást követően az új Opusszal folytatódhat a növekedési sztori. Mindezeket követően ma reggel az Opus árfolyama 2 százalékot erősödött, míg a Konzum árfolyama 0,4 százalékot csökkent a szerdai záróárfolyamához képest.