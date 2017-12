A Paksi Atomerőmű összes blokkjának meghosszabították az üzemidejét

Az atomerőmű kiszámítható módon, magas rendelkezésre állással, tisztán, CO2 mentesen, a hazai termelők közül legolcsóbban termel, így klímavédelmi célok elérésében és az ellátásbiztonság fenntartásában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt

Az MVM üdvözöli a döntést, hiszen ahogy Zsuga János, az MVM vezérigazgatója kiemelte:Az atomerőmű kiszámítható módon, magas rendelkezésre állással, tisztán, CO2 mentesen, a hazai termelők közül legolcsóbban termel, így klímavédelmi célok elérésében és az ellátásbiztonság fenntartásában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.Az engedélynek köszönhetően a Paksi Atomerőmű továbbra is négy blokkal, több mint 2000 MW beépített teljesítménnyel üzemel majd, melyek meghosszabbított működési engedélye 2032 és 2037 között jár le.