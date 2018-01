A polcról levehető atomerőmű lehet a következő nagy dobás az energetikában

Ezért a jelentés szerint a kis moduláris reaktorok "kulcsfontosságúak" a villamos energia szektor dekarbonizálásához, vagyis szénmentesítéséhez, a szigetországnak pedig a 2020-as években már a gyakorlatban is telepítenie kellene az úgynevezett SMR-eket.

A régi széntüzelésű és nukleáris erőműveket a 2020-as években sorra leállító Egyesült Királyság számára (is) egyre sürgetőbb kérdést jelent az egyebek mellett a jövőbeni elektromos autóflotta részéről várható áramkereslet kielégítése úgy, hogy az ország egyúttal a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó vállalásait is teljesítse. A megújuló energiaforrások időjárásfüggő jellege, továbbá az energiatároló megoldások éretlensége miatt azonban az Egyesült Királyság a megújulókból egyedül nem lesz képesek fedezni a szükségleteket - állatja a Policy Exchange jelentése.Pontosabban, a tanulmány szerint, noha a 100 százalékos megújuló alapú áramtermelés várhatóan megvalósítható lesz a következő évtizedekben, ugyanakkor ez egyelőre "szükségtelenül drága" és "talán fenntarthatatlan" is lenne, tekintettel a kapcsolódó hatalmas kiegyenlítési és energiatárolási igényre. A megújulók - a nap- és szélenergia technológiák terén tapasztalható fejlődés és meredek költségcsökkenés a tárolási technológiáknál még nem ment végbe - érvel a jelentés, amely szerint például amennyiben az ország a megújuló energiaforrások + energiatárolás (akkumulátoros) megoldással kívánná kielégíteni januári áramigényét, úgy körülbelül 200 millió Tesla Power Wallra lenne szükségük, amelynek költsége akár az 1000 milliárd fontot is elérheti.

Policy Exchange

Mások is beszállhatnak

Így a kisebb reaktorokat gyakran illetik a "polcról levehető" (off-the-shelf) jelzővel.

A nukleáris iparág kudarca a nagy reaktorok időben és költségkeretek között való megépítésére és finanszírozására azt jelenti, hogy a kisebb moduláris reaktoroknak a kormányzati energiapolitika egyik központi célkitűzésének kell lennie

A Policy Exchange jelentése arra a következtetésre jut, hogy az SMR-ek kiegészíthetik a megújuló energiaforrások korlátozott rendelkezésre állását, miközben az Egyesült Királyság növekvő villamos energia fogyasztásának egyre nagyobb részét kell klímabarát módon, tehát nem fosszilis energiahordozókból előállítani. Amellett, hogy a jelentés szerint jelenleg más energiaforrás nem versenyezhet a nukleáris energiával a rendelkezésre állás és nagyságrend tekintetében, a távfűtési és hidrogéntermelési felhasználás lehetősége is mellette szól.Az angol terminológia alapján SMR-nek rövidített reaktortípus alatt különösen régebben a kis méretűek mellett a közepes reaktorokat is értették (Small and Medium Sized Reactors), jellemzően azonban inkább a kis moduláris reaktorokat (Smal Modular Rectors, SMR) jelenti. Ezek olyan kisebb kapacitású, önállóan is üzemelni képes reaktorokat jelentenek, amelyeket ugyanakkor egymás mellé telepítve nagyobb egységek is létrehozhatók. A kisebb reaktorok kapacitása jellemzően nem haladja meg a 300 megawattot, de - ha relatíve nem is olcsóbbak - sokoldalúbbak mint a nagyobb egységek.A nagyobb atomerőművekkel szemben a kisebb egységek egyik legfontosabb előnye, hogy míg előbbiek piacát viszonylag kevés gyártó uralja, addig az SMR-eket olyan országok is előállíthatják, amelyek a nagy erőművek építésére nem rendelkeznek kapacitással.A Rolls-Royce vezetésével a brit nukleáris iparban konzorcium jött létre az SMR technológia fejlesztésére és gyártására; céljuk a minden stádiumában saját gyártás megteremtése a szigetországban. Emellett számos más országban, például Oroszországban, Kínában, Franciaországban, de akár Argentínában is folynak a fejlesztési munkálatok.A brit kormányban az SMR megítélése kedvező, és egy saját, brit technológia kifejlesztése is napirenden van, amelyek kutatás-fejlesztésére a brit kormány tavaly decemberben 56 millió font támogatást ítélt oda. Ez rövid-közép távú célként a jelentés ajánlásai között is szerepel, amely szerint egyértelműen a harmadik generációs nyomottvizes SMR reaktorok jelenthetik a megoldást, ezért a kormánynak erre kell összpontosítania, mivel az egyéb szóba jöhető tervek a 2040-es évek előtt nem realizálódhatnának.Az ár kérdése természetesen Nagy-Britanniában is érzékeny kérdést jelent, miután a várhatóan 2025-től termelésbe álló, 2 darab 1600 megawattos egységből álló Hinkley Point erőmű teljes költsége becslések szerint elérheti a 26 milliárd dollárt. Bár méretükből, méretgazdaságtalanságukból adódóan a kisebb reaktorok egyelőre relatíve drágábbak, mint a nagyobb egységek, a technológia fejlődésével vélhetően csökkenni fognak a költségek, ráadásul nagy előnyük a rendkívül bonyolult nagy erőművekkel szemben, hogy könnyebben és kisebb beruházási igénnyel telepíthetők. Ráadásul a nagyméretű nukleáris erőműberuházások - például a brit Hinkley Point projekt - olyan krónikus problémákat mutatnak, mint a hosszú átfutási és megvalósítási idő, a költségek megugrása és a forrásfinanszírozási képesség. Mindezt, és a pénzügyi, szabályozási rizikót is figyelembe véve, tekintettel a Hinkley Point körül felmerült problémákra, a jelentés szerint az SMR reaktorokra fontos szerep hárulhat a jövőbeni brit energiaellátásban.- fogalmaz a tanulmány.

A Hinkley Point atomerőmű (shutterstock)

Itthon eddig kevés figyelmet kapott Cserházi András, a Magyar Nukleáris Társaság alelnöke, az MVM atomerőmű főszakértő-projektvezetője a BME Energetikai Szakkollégiumában 2017 márciusában az SMR-ről tartott előadásában elmondta, a Paks 2 beruházás más nagyságrendet képvisel, és egy évtizede, az előkészítés kezdetén az SMR csak kevés figyelmet kaphatott, mivel akkoriban az látszott, hogy nincs és 15 éven belül nem is lesz piacképes ajánlat kis-közepes nyomottvizes blokkokra. Előadásában az önmaga által feltett kérdésre, miszerint az SMR 10-15 éven belül induló térnyerése elegendő indok-e a felkészülés újrakezdésére vagy jelentős változtatására, azt válaszolta: ma egyértelműen nem - hacsak Paks 2 bármely okból jelentősen elhúzódna, akkor érdemes komolyabb figyelmet fordítani a kis atomerőművekre, egy tervváltozatként.

A legutóbb nyilvánosságra jutott információk szerint a Paks 2 projekt az építkezés kezdete előtt már közel kétéves csúszásban van az eredeti tervekhez képest.

A tavalyi volt az Egyesült Királyság legzöldebb éve 2017 során számos rekord született a szigetország energiarendszerében, például áprilisban először telt el úgy egy nap, hogy szén égetése nélkül termeltek villamos energiát. A napelemek hat hónapon át több energiát termeltek, mint a szénerőművek; az offshore szélfarmok áramtermelése olcsóbb lett, mint a nukleáris energia; a szélerőművek az év napjainak 75 százalékában több villamos energiát termeltek, mint a szénerőművek; összességében pedig a megújulóalapú termelés az év több mint 90 százalékában meghaladta a szénalapút.



Az energiapolitika elsősorban a "piszkosabb" szén visszaszorítására fókuszál, amelynek aránya már kevesebb mint 7 százalék az áramtermelésben, a földgáz ugyanakkor továbbra is szárnyal. A szélerőművek 2017-ben mindössze két napon termeltek többet, mint a gázos erőművek, de az összesített megújulóalapú termelés is csak 23 napon haladta meg a gázalapút. Bár az erőfeszítéseknek köszönhetően 2012 óta a brit villamos energia szektor üvegházgáz-kibocsátása megfeleződött, ugyanakkor amennyiben továbbra is ilyen intenzíven támaszkodik a földgázra, nem csak a kibocsátáscsökkentési célt nem fogja elérni nagy valószínűséggel, de a földgáz felé való kitettsége is veszélyes mértéket ölthet - figyelmeztetett Andrew Crossland, a MyGridGB és a Durham Energy Institute szakértője.



A szigetországban egy másik tendencia is veszélyezteti a célok elérését, ugyanis a megújuló energiaforrások területére érkező beruházások értéke 2017-ben már második éve csökkenést mutatott, ráadásul a visszaesés tetemes, 56 százalékos volt. Míg 2010-2015-ben a koalíciós kormány alatt a beruházások értéke meredeken emelkedett, a konzervatív kabinet alatt 2009 előtti szintre esett vissza, elsősorban a támogatási rendszer átalakítása, illetve a jövőbeli támogatások ígéretének hatására.

Policy Exchange