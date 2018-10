A rendszeres sztrájkok ellenére is egyre többen utaznak a Ryanairrel

Az elmúlt hónapokban több alkalommal sztrájkoltak a Ryanair pilótái, ami miatt több ezer járatot töröltek, amiatt pedig több tízezren nem tudtak eljutni uticéljukhoz. A Ryanair részben a járattörlések miatti negatív hatásokra hivatkozva tegnap csökkentette profitvárakozását, esett is egy nagyot a cég részvényárfolyama.Azt gondolhatnánk, hogy a sztrájkok miatt egyre bizonytalanabbá válik az utazás az ír légitársasággal, emiatt pedig egyre kevesebben utaznak a Ryanairrel, de nem: szeptemberben, amikor két alkalommal is sztrájkoltak a pilóták, 11 százalékkal több, összesen 13,1 millió utast szállított a fapados légitársaság. Ebben már benne van az is, hogy időközben az ír cég megvásárolta a Laudamotion nevű légitársaságot, de ha ezt a hatást kiszűrjük, akkor is 6 százalékkal több, összesen 12,6 millió utast szállított szeptemberben a Ryanair.A Ryanair befektetőket nem hatotta meg a mai hír, az árfolyam a tegnapi zuhanás után ma újabb 1,8 százalékot esett.