A kevesebb több egyike a piacokkal kapcsolatos alapelveimnek. Sokkal inkább megtévesztheti a véletlenszerűség azt, aki komplex megközelítést követve tekint a piacokra. Az intelligens emberek azt feltételezik, hogy az összetett piacok összetett megoldásokat követelnek meg, ám a befektetések világában a nagyobb igyekezet nem garancia a jobb eredményekre. Sőt, az esetek többségében rosszabbul is járhatunk, mert a komplikált befektetési stratégiákat sokkal nehezebb megérteni, és kitartani mellettük. A pénzügyi tanácsnak nem szükségszerűen kell bonyolultnak lennie ahhoz, hogy hasznunkra váljon.Könyvemet az USA-ban a kezdőktől a tapasztalt befektetőkön át a pénzügyi szakemberekig sokféle olvasó vette a kezébe. Az volt vele a célom, hogy leegyszerűsítsem az összetett befektetési kérdéseket, és a széles olvasóközönség számára érthetővé és kézzelfoghatóvá tegyem a vagyonkezelés témakörét. Oly módon igyekeztem a bonyolult kérdéseket elmagyarázni, hogy még a nagymamám is megértse azokat.Nagyon fontos, hogy befektetőként az általunk kontrollálni képes dolgokra összpontosítsunk, hiszen számtalan tőlünk teljes mértékben független tényező létezik, így könnyedén fókuszt veszíthetünk, ha figyelmünket ezekre fordítjuk. A befektetőknek mindenekelőtt (1) a költségeikre és (2) eszközallokációjukra érdemes koncentrálniuk, valamint arra, hogy (3) megértsék, érzelmeik milyen szerepet játszanak a pénzzel kapcsolatos döntéseik meghozatalakor. A befektetők túl sok időt és erőfeszítést pazarolnak a rövid távú, többnyire véletlenszerű piaci árfolyammozgásokra, és hajlamosak megfeledkezni hosszú távú céljaikról.A befektetési folyamat egyik leglényegesebb velejárója, hogy reális elvárásokat fogalmazzunk meg mind önmagunkkal, mind a piacokkal szemben. A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy a fák nem nőnek az égig, és a részvénypiacok sem mehetnek a végtelenségig egyenesen felfelé. Nem tudhatjuk előre, hogy az átlaghoz való visszatérés mikor következik be, célszerű azonban a befektetőknek megbarátkozniuk azzal a gondolattal, hogy az átlagfeletti hozamok fémjelezte időszakokat átlagalatti periódusok követik.Nem érzem, hogy a piacokon túlzott mértékű lenne az eufória, ennek pedig az az egyszerű oka lehet, hogy a befektetők véleményem szerint még mindig egy, a 2008-as hasonló összeomlástól tartanak. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy a részvények értékeltségi szintje a historikus tartomány magasabb széléhez közelít, és ebből piaci buborék alakulhat majd ki, ha a piaci szereplőkben felszínre tőrnek az állatias ösztönök.Azt szoktam mondani, hogy az a létező legjobb befektetés, ha több pénzt takarítunk meg, így 2017-ben minden bizonnyal ez volt a legjobb befektetési döntésem. Pusztán az eredmények szempontjából vizsgálva a portfóliómban tartott készpénz bizonyult talán a legrosszabb befektetésnek, azonban az ilyen pénzre a borús időkre való tartalékként szoktam tekinteni, és boldogan elfogadom az alacsonyabb hozamokat azért a lelki nyugalomért cserébe, amit az ilyen biztonsági tartalék nyújtani képes.Bárcsak tudnám a választ, mert akkor minden vagyonomat egy ilyen ideális portfólióba fektetném! Komolyra fordítva a szót: diverzifikált portfólióval rendelkezem, és a diverzifikáció azzal jár, hogy bele kell törődnöm, soha nem fog minden befektetésem egyszerre padlógázzal száguldani. A diverzifikálás révén ismerem be azt, hogy fogalmam sincs, hogyan fog alakulni a jövő.Számos fejlett gazdaságban rendkívül alacsonyak mind a kamatok, mind az infláció. Viszonylag hosszú idő eltelt anélkül, hogy az infláció jelen lett volna és hatást gyakorolt volna a piacokra, ezért úgy érzem, ez egy olyan kockázat, amelyet jelen pillanatban sokan figyelmen kívül hagynak.