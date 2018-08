A Richterért rajonganak leginkább a profi befektetők

Eséssel indította a júliust a magyar tőzsde, majd a BUX a hónap közepén új lokális mélypontot is ütött, ezt követően azonban az index felpattant, és a hazai részvényindex a július második felében mutatott emelkedésével szépíteni tudott, a BUX végül alig 1 százalékos eséssel zárta a hónapot. A BUX július második felében mutatott erősödésében az is közrejátszhatott, hogy a globális kereskedelmi háborús aggodalmak ellenére az irányadó európai indexek és az amerikai tőzsdék is felfelé kapaszkodtak, a támogató részvénypiaci hangulat pedig a hazai börzét is magával ragadta.

Az általunk megkérdezett és választ adó alapkezelők 17 százaléka számít arra, hogy a hazai részvényindex értéke mínusz 15 és mínusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg az alapkezelők meghatározó hányada, 83 százaléka számít arra, hogy a BUX értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd a következő 3 hónap folyamán. A 12 hónapos időtávot tekintve az alapkezelők 17 százaléka számít arra, hogy a BUX értéke mínusz 15 és mínusz 5 százalékos sávban mozoghat, az alapkezelők jelentős része, 50 százaléka számít arra, hogy a hazai részvényindex értéke mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat majd, míg a válaszadók 33 százaléka számít 5-15 százalékos emelkedésre a következő 12 hónap folyamán.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató 3 hónapos időtávon némi bizonytalanságot mutatott, azonban 12 hónapos időtávon a mutató már a pesszimizmus csökkenésére utalt, miután az alapkezelők többsége valószínűleg továbbra is volatilis kereskedésre számít, azonban a többségük szerint alighanem lehet még tér a BUX-index emelkedése előtt.

Míg a korábbi hónapban az OTP és a Richter papírjait kedvelték leginkább az alapkezelők, addig a legfrissebb felmérésünkben a Richter volt a favorit, ebben hónapban a gyógyszergyártó részvényei kapták a legtöbb említést. Ebben szerepet játszhatott, hogy bár a Richter az elmúlt időszak folyamán nagyot esett, azonban az Esmya-körüli botrány lezárulását követően az alapkezelők egy része továbbra is optimista a Richter részvényeivel kapcsolatban, amely mögött a nagy esést követően kialakult kedvezőbb árazás húzódhat meg. A közepes kapitalizációjú részvények közül a Waberer's papírjait kedvelték leginkább az alapkezelők.

A legkevésbé kedvelt hazai blue chipek között egy-egy említést kapott a Mol, a Magyar Telekom és az OTP is, míg a kisebb papírok közül ezúttal az Opust és az Enefit említette egy-egy alapkezelő, mint nem kedvelt részvényt.