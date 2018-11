A robotok máris legyőztek minket - ők már tudnak együttműködni, mi pedig nem

Olyan tempóban fejlődik a technológia, hogy ahhoz adaptálódni szinte lehetetlen. Az első és a második ipari forradalom között hosszú idő eltelt, a második és a harmadik ipari forradalom között már jóval kevesebb, a harmadik ipari forradalmon pedig még végig sem értük, már itt van a negyedik ipari forradalom a felhő alapú, big data alapú működéssel. Eljött az a helyzet (különösen igaz ez a kkv-kra), hogy a vállalatok még a harmadik ipari forradalmat sem adaptálták teljesen, de már itt a negyedik. És vannak, akik már az ipar 5.0-ról beszélnek.A negyedik ipari forradalom társadalmi változásokat is hoz. Egyre kevésbé élünk társadalmakban, az, hogy a virtuális interakció kerültek előtérbe, elválasztja az egymástól az embereket. Nincsenek is bizalom területén mély kapcsolatok, meggyengült a társadalmi tőke. Az emberek már nem tudnak olyan hatékonyan együttműködni, mint korábban és erre válaszként jött a technológia - hogy ne az emberek működjenek együtt, hanem a gépek.Ahogy bizalom nincs, úgy tisztelet sincs már a vállalatoknál, sem klasszikus hierarchia, ezért át kell alakulniuk. Az ember-ember együttműködésnél a szándék a fontosabb, de mi a helyzet akkor, amikor gépekkel kell együttműködni? Mi van azokkal a rendszerekkel, amik helyettünk döntenek, amik helyettünk kommunikálnak? Felveti azt a kérdést, hogy fel vagyunk-e készülve erre?Az ipar 4.0 a nagyvállalatoknál már itt van, a kkv-khoz is meg kell érkeznie, mert aki kimarad az lemarad. A verseny a negyedik ipari forradalom szintjén zajlik, ott dől el, hogy tudunk-e csatlakozni és akarunk -e csatlakozni. Ha emberi beavatkozást akarunk betenni, akkor az a rendszer létjogosultságát kérdőjelezi meg - vagy megtartjuk a kontrollt, vagy automatizáljuk. A nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk elengedni az irányítást?Amit ismerünk, abban jobban megbízunk - ez igaz a rendszerekre is. Ismeretlen és bizalmatlan az ipar 4.0 rendszerekkel szemben.A bizalom kulcsfontosságú eleme az ember-robot interakcióknak, de a folyamat nem pozitív irányú, azért kellenek a robotok, mert nincs bizalom. Az IKT eszközök és az internet már elfogadottak, de még nem állunk készen az ipar 4.0-ra.- mondta el Lazányi Kornélia.