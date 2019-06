A Russmedia lett a Randivonal többségi tulajdonosa, Hernádi Zsolték kiszálltak

Kiváló növekedési potenciált látunk a Randivonalban és a cégcsoporthoz tartozó többi niche társkereső oldalban egyaránt" - nyilatkozta Eugen B. Russ, a Russmedia International ügyvezetője. "A Randivonal alapítójával, Weiler Péterrel hiszünk a folyamatos növekedésben és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a cégcsoport a következő fejlődési szintre lépve a régió nemzetközileg is fajsúlyos szereplőjévé váljon. A Randivonalon kívül további akvizíciókat tervezünk a közép-kelet-európai régióban."A Russmedia-nak fontos volt, hogy visszatérjen Magyarországra, és ez nagyon jó hír az online piacnak, és nekünk is kedvező, mert külföldi tőke áramlik az országba - mondta a Portfolio-nak Weiler Péter, a Randivonal vezetője és társtulajdonosa, akinek 20%-os tulajdonrésze lesz a cégben mostantól. Weiler a Russmedia színrelépésével növelte a részesedését. A Dating Central Europe Zrt. tavaly 522 millió forint árbevételt ért el, az adózott eredmény pedig 127,5 millió forint volt.A Russmedia International a Gran Private Equity többségi tulajdonrészét vásárolta meg, Weiler Péter továbbra is cégcsoport élén marad, amely az elmúlt 5 év során megduplázott árbevételét a következő időszakban is a kétszeresére tervezi növelni. Információnk szerint az eddigi társtulajdonos, a Hernádi Zsolthoz köthető befektetési alap nagy profittal és megelégedéssel szállt ki az üzletből."A mandátumunk az, hogy Közép-Európában a Russmedia segítségével bővüljünk és a portfolió bizonyos termékeit erősebben fordítsuk a külföldi piacok felé" - emelte ki Weiler. Romániában, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában tervezik a bővítést. "A Russmedia szakmai befektető, aki a médiakapcsolataival és saját médiumaival tudja támogatni a növekedést" - tette hozzá Weiler.Weiler azért maradt az üzletben, és növelte tulajdonrészét 17%-ról 20%-ra, mert úgy gondolja, hogy a Russmedia megjelenésével tovább folytatható a növekedés, és a stratégia összevág az ő elképzeléseivel is. "A növekedésünk záloga az elmúlt években az volt, hogy a társkeresés világában niche piacon terjeszkedtünk, és mivel a Russmedia is speciális média termékekből építette fel a portfolióját, így a nemzetközi szakértelmükre építve azt gondolom, még gyorsabban tudunk majd bővülni" - emelte ki Weiler.