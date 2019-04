A sportág, amit már a befektetők sem hagyhatnak figyelmen kívül

Video Game Tech ETF

A jólfizetett sportolókról és a sportesemények szurkolóiról kialakult képet a videójáték-versenyek és az e-sport térnyerése alapjaiban változhatja meg, az Activate technológiai tanácsadó cég becslése szerint az e-sportok világszerte 250 millió főt meghaladó nézettséggel rendelkeznek, és egyes becslések szerint az e-sportok nézettsége a közeljövőben túlszárnyalhatja a hagyományos sportesemények nézettségét.Az egyik legnépszerűbb e-sport videójáték, a Dota 2 versenyein világszerte elérhető nyeremények becsült összege meghaladta a 177 millió dollárt, míg az ismert játékos, Tyler ''Ninja'' Blevins tavaly már az ESPN magazin címoldalán szerepelt, mindez jól mutatja a e-sportok népszerűségének növekedését.Ezek után aligha véletlen, hogy a Goldman Sachs becslése szerint az e-sportok globális közönsége 2022-re eléri majd a havi 385 millió nézőt, megelőzve ezzel a hagyományos sportágakat, beleértve az NFL-t is. Bár sokan úgy gondolják, hogy a videójátékokkal csak a fiatalok játszanak, azonban az Entertainment Software Association becslése szerint egy videojátékos átlagéletkora 34 év, és az Egyesült Államok háztártásainak nagyjából kétharmada játszik rendszeresen valamilyen videójátékkal.Az e-sport és a videójátékok piaca hatalmas üzlet, azt kevesen vitatják, hogy az iparág előtt fényes jövő áll, a befektetők számára azonban a legfontosabb kérdés, hogy pontosan milyen eszközökön keresztül részesedhetnek az e-sport egyre növekvő népszerűségéből, ehhez nyújt némi támpontot a MarketWatch munkatársának alábbi listája.A videójátékok jelentette megatrendbe az egyik legegyszerűbb befektetési lehetőséget a Video Game Tech ETF kínálja, ami több mint hároméves fennállása után jelenleg megközelítőleg 100 millió dolláros vagyont kezel. Az ETF befektetései szinte a teljes játékipart lefedik, a kisebb szoftverstúdióktól a jelentős hardvergyártókon át a technológiai cégcsoportokig. Az ETF kitettsége globális, az alap jelenlegi legnagyobb pozícióját a hongkongi tőzsdén jegyzett mobil játékkészítő cég, az iDreamSky Technology Holding részvényei jelentik. A Video Game Tech ETF 2016-os elindulása óta annak árfolyama 66 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 ugyanezen periódus alatt megközelítőleg 40 százalékot emelkedett.

Tencent Holdings

A játékipart közelebbről megvizsgálva nem kerülhetők meg a Tencent Holdings részvényei, a társaság tulajdonosa a ''League of Legendst'' kiadó Riot Gamesnek. A Tencent mindemellett a ''Path to Exile'' franchise-t kiadó Grinding Gears Gamesben 80 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a cég az ikonikus Fortnite-ot kiadó Epic Games 40 százalékos tulajdonosa. A Tencent további kisebbségi részesedéssel rendelkezik az Activision Blizzard mellett az Ubisoftban is.A játékiparon és a technológiai iparágon belüli széles kitettséggel rendelkező Tencent részvényei a diverzifikált játékipari befektetéseket keresők számára megfelelő választást jelenhetnek. A Tencent Holdings árfolyama idén 25,2 százalékkal került feljebb a hongkongi tőzsdén.

Nintendo

A Nintendo hosszú ideje a videojáték iparág egyik legismertebb szereplője, a cég a Wii U konzoljának bukása után a társaság a Switch bemutatása után kapott újult erőre. A Mario és Zelda franchise sikere mellett a társaság mindent elkövetett annak érdekében, hogy a platformját könnyedén hozzáférhetővé tegye a játékfejlesztők számára, többek közt ennek is köszönhető, hogy a cég új generációs konzol- és mobil-ökoszisztémája újjáélesztette a Nintendo márkát.A társaság lehetséges kínai terjeszkedése tovább pörgethetné az eladásokat, míg piaci pletykák szerint a cég a felfrissített Switch konzoljaival újabb játékosokat és vásárlókat érhetne el. A cég részvényei is jól teljesítenek, a Nintendo árfolyama idén 27,4 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényei 2017 eleje óta közel 55 százalékot emelkedtek.

Nvidia

A félvezetőgyártó cég a számítógépekhez készített, népszerű videókártyáival lett ismert, és a társaság termékei továbbra is igen népszerűek a kiemelkedő grafikus- és technológiai megoldásokat kereső vásárlók körében. A társaság tevékenysége az e-sport trendek térnyerésével is szorosan összekapcsolódik, miután a komoly játékosok számára az általuk kiválasztott hardver fontos versenyelőnyt jelenthet.Az Nvidia árfolyama heves kilengéseket mutatott az elmúlt években, miután a kriptodevizát bányászók miatt a cég termékei iránt megnövekedett a kereslet, majd a bitcoin árfolyamának esése után a társaság eladásai is visszaestek. A későbbiekben a társaság részvényei számára az Nvidia hardver-üzletágának teljesítménye lehet a leginkább meghatározó, a cég által tavaly bemutatott RTX grafikus kártyákat az Nvidia az elmúlt 15 év legnagyobb előrelépéseként jellemezte, amelytől a társaság jelentős bevételnövekedést remél, az Nvidia várakozásai szerint a játékhardverek ötéves növekedési üteme 29 százalékos lehet. Az Nvidia árfolyama idén 43 százalékkal került feljebb.

Huya

A videójátékok és az e-sport növekvő népszerűsége nem csak a hardvergyártók és a szoftverkészítők papírjain keresztül kínál befektetési lehetőségeket, a befektetők számára ehhez további alternatívát kínálnak a kínai Huya részvényei is. A játék-streaming szolgáltatásokat nyújtó társaságra érdemes figyelmet fordítani, miután a videójátékok és az e-sport iránti érdeklődés növekedésével párhuzamosan a Huya is komoly potenciált rejthet, érdemes felidézni, hogy az Amazon néhány éve egymilliárd dollárért vásárolta fel a videójáték közvetítéssel foglalkozó weboldalt, a Twitchet.A Huya márciusban közzétett beszámolójából kiderül, hogy a társaság bevétele több mint a duplájára nőtt 2018-ban, és a cég előrejelzései szerint idén ismét kétszámjegyű lehet a bevétel növekedése. A társaság összes aktív felhasználóinak száma tavaly 35 százalékkal 110 millió fölé nőtt. Bár a cég a tavalyi évet veszteséggel zárta, azonban a Huya előtt nyitva áll az út, hogy egy jól jövedelmező iparág meghatározó szereplőjévé váljon a későbbiek folyamán. A Huya részvényei idén 46,7 százalékkal kerültek feljebb.