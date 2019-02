A Telekom Austria beengedné a Huawei-t az 5G hálózatába

Az mindenképpen garantálható, hogy az adatok európai felhőszolgáltatónál maradnak

Thomas Arnoldner elmondta: a Telekom Austria legnagyobb mobil hálózati beszállítója jelenleg a Nokia. Az osztrák távközlési szolgáltató jelenleg két helyszínen folytat ötödik generációs (5G) mobilszolgáltatási teszteket, az alsó-ausztriai Gmünd városban és a schwechati reptéren. Mindkét tesztüzemben a Nokia a Telekom Austria vezető partnere.Hozzátette: az osztrák 5G-hálózati fejlesztési tender beszállítóiról még nem született döntés. Négy nagy technológiai cég jöhet szóba beszállítóként a beruházásban: két európai, a finn Nokia és a svéd Ericsson, valamint két kínai, a Huawei és a ZTE. Hangsúlyozta, hogy a Huawei ellen felhozott biztonsági aggodalmak ellenére sem kívánják a kínai céget eleve kizárni a versenyből.Korábban Norbert Hofer osztrák innovációs és technológiai miniszter is hasonló értelemben nyilatkozott: Ausztriának nem áll szándékában a Huaweit kizárni az 5G mobilhálózati fejlesztési tenderekből.A Telekom Austria (TA)vezérigazgatója azonban elmondta, hogy jelenleg nem áll módjában kitérni sem a kérdés technikai részleteire, sem annak geopolitikai vonzataira. Minden egyes beszállítói döntésnél az üzleti és technikai szempontok mellett figyelembe kell venni a beszállítói lánc megbízhatóságát is - hangsúlyozta. A maga részéről legalábbis furcsának tartja, hogy a politikai közbeszédben nagy hirtelen mennyire "rácsodálkoztak" a lendületes kínai technológiai fejlődésre, hiszen a kínai cégek nemzetközi előretörése már bő egy évtizede tart.Az adatbiztonságra vonatkozóan a TA vezére kijelentette, hogy a forgalmazott és tárolt adatokat "otthon kívánják tartani". A Telekom Austria maga is az egyik legnagyobb számítógépközpont-üzemeltető az országban, de emellett több versenyképes európai felhőszolgáltató is rendelkezésre áll ahhoz, hogy ne kelljen a hálózati szolgáltatók érzékeny adatait más kontinensen vagy a berendezések szállítójánál kezelni.- jelentette ki, hangsúlyozva, hogy "ügyfeleink adatainak biztonsága számukra szent".A Telekom Austria vezérigazgatója közölte, hogy ügyfeleik személyes adatait soha nem értékesítik, adathalmaz-elemzésre pedig csak anonim módon kerülhet sor. Például valamely bevásárló utcában egy adott időintervallumban megforduló személyek számának, vagy egy adott vasúti szerelvényben tartózkodó utasok számának a megbecslésekor. Az ilyen mérések azonban nem jutnak személyes adatokhoz.Az ötödik generációs hálózati fejlesztési tenderkiírás előkészítésének jelenlegi állásáról üzleti titoktartásra hivatkozva a Telekom Austria vezére nem adott tájékoztatást.Az ütemezésről szólva elmondta, hogy az idén még a tesztek zajlanak majd, a rendszer kereskedelmi célú üzembe helyezésére pedig 2020-tól lehet számítani.Elmondta: a tender kiírásában a politikai döntéshozók célja nem a költségvetés bevételének a növelése, hanem a lehető leggyorsabb internet-szolgáltatást és a lehető legrövidebb reakcióidőt biztosító, illetve a lehető legtöbb berendezést kiszolgáló rendszer kiépítése lesz.A Telekom Austria 770 millió eurót különített el a beruházás finanszírozására - mondta.