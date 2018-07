A Tesla kamionjait tesztelné a Waberer's

A Waberer's szívesen tesztelné, illetve nyitott akár a Tesla elektromos kamionjainak európai bevezetésére

Az elektromos és önvezető kamion fejlesztések jelentős mértékben csökkenthetik a közúti árufuvarozás környezeti hatásait, de a költségoldalon is igen kedvezőek lehetnek. Nagy lehetőséget látunk a logisztikai infrastruktúrát érintő fejlesztésekben is, amelyek digitális elemeit már most is hatékonyan alkalmazzuk a gyakorlatban

- áll a közleményben. Erről és a két vállalat közötti tárgyalások folytatásáról is egyeztettek a Tesla fremonti központjában a Waberer's vezetői a múlt héten, akik Európából elsőként maguk is kipróbálták a hosszútávú fuvarozásra szánt nyergesvontatót, a Tesla Semit.Az Amazon központjában Susan Pointer és Dave Bozeman alelnökökkel egy augusztusi európai tárgyalássorozat előkészítéséről és az európai szállítmányok célba juttatása kapcsán stratégiai együttműködésről egyeztetett a Waberer's, beleértve az innovációs trendek hatékonyabb gyakorlati alkalmazását. A tárgyaláson az ún. okos raktározásról, az önvezető és alternatív meghajtású gépjárművek használatáról, a digitalizációról, illetve az automatizált rendszerek előnyeiről is szó volt.Az amerikai tárgyalássorozat részeként a Waberer's képviselői a PACCAR cégcsoportnál is látogatást tettek, ahol a fejlesztés alatt álló elektromos és önvezető járművek tesztje, illetve bevezetése volt a téma. A PACCAR a DAF tehergépkocsik beszállítójaként a Waberer's fontos partnere.- mondta a látogatás kapcsán Lajkó Ferenc, a Waberer's vezérigazgatója.A Waberer's irányítói Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével, üzleti delegáció résztvevőjeként látogattak el a három vállalat központjába.A Waberer's részvényeinek szüksége lenne valami jó hírre, miután hónapok óta esik az árfolyam. A részvény esése azután gyorsult be, miután kiderült, hogy a Waberer's nagytulajdonosa hiába próbálta egy nagyobb részvénycsomagját intézményi befektetőknek értékesíteni. Azok csak olyan áron szálltak volna be a cégbe, amely miatt a CEE Transport Holding inkább elállt az eladás tervétől. A nagytulajdonos sikertelen kiszállási kísérlete negatívan hathatott az árfolyamra mivel a nagytulajdonos ugyan nem volt hajlandó az általa elfogadhatatlannak tartott árért egy nagyobb részesedésétől megválni, azonban a befektetők egy részét aggaszthatta, hogy milyen árfolyamhatása lesz annak, hogyha az amúgy nagyon illikvid papír piacán elkezd egy ekkora mennyiséget eladni.Mindezeket tetézi, hogy a cég legutóbbi, első negyedéves gyorsjelentése sem sikerült a legfényesebben, a Waberer's árbevétele ugyan emelkedett az első negyedévben, a profitsorokon visszaesés következett be és csökkent a cég profitabilitása is. Múlt héten pedig egy profit warningot tett közzé a cég.