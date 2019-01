A vezérigazgatók is pesszimistábbak lettek

A PwC az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében ismerteti: 2018 szeptembere és októbere között 91 országban, 1378 vezérigazgatóval készítettek interjút. Az üzleti vezetők közel 30 százaléka - ez hatszorosa az előző évi 5 százaléknak - úgy véli, hogy a globális gazdasági növekedés a következő 12 hónapban csökken, ami a pesszimizmus rekord mértékű növekedését mutatja.Az eredmény éles ellentétben áll azzal, hogy tavaly a globális gazdasági növekedési kilátásokat optimistán megítélő válaszadók aránya a megelőző évhez képest rekord mértékben, 29 százalékról 57 százalékra nőtt. Azonban nincs minden veszve, a válaszadók 42 százaléka ugyanis továbbra is bízik a gazdasági kilátások javulásában, bár ez a 2018-as 57 százalékhoz képest jelentős csökkenés - állapítják meg.Összességében úgy látják, hogy a vezérigazgatók globális gazdasági növekedéssel kapcsolatos véleménye idén megosztottabb, de alapvetően borúlátó tendenciát mutat. A legjelentősebb változás az észak-amerikai vezérigazgatók körében volt, ahol az optimizmus a 2018-as 63 százalékról 37 százalékra esett vissza, vélhetően a fiskális ösztönzők elmaradása és a kereskedelmi feszültségek miatt. A Közel-Keleten is jelentősen, 52 százalékról 28 százalékra apadt a bizalom a regionális gazdasági bizonytalanság növekedése miatt.A vezérigazgatói optimizmus csökkenése saját országuk határain túl is hatást gyakorolt a növekedési tervekre. Az Egyesült Államok a válaszadók 27 százaléka szerint ha szűken is, de tartja pozícióját mint a növekedés szempontjából legfontosabb piac, ami a 2018-as 46 százalékhoz képest jelentős visszaesés. A második legvonzóbb piac, Kína népszerűsége is csökkent, a 2018-as 33 százalékról 24 százalékra. Idén összességében India a lista favoritja, nemrég a leggyorsabban növekvő nagy gazdaságként túlszárnyalta Kínát."A vezérigazgatók globális gazdaságról alkotott véleménye tükrözi a főbb gazdasági kilátásokat, amelyek 2019-re nem túl optimisták. A kereskedelmi feszültségek és a protekcionizmus fokozódásával gyengül a bizalom" - idézi Bob Moritzot, a PwC globális vezérigazgatóját a közlemény.