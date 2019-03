A Wizz Air és a Ryanair eddig meg sem érezte a Boeing-szerencsétlenséget

A repülőgépgyártók árfolyama vegyesen reagált a Boeing légikatasztrófájára, a nagy vesztes több mint 11 százalékos eséssel nyilvánvalóan a Boeing, a nyertes pedig eddig a nagy európai versenytárs, az Airbus.

A Boeing piaci értéke közel 27 milliárd dollárral csökkent a 737 MAX 8 lezuhanása óta, eközben az Airbus piaci kapitalizációja 3 milliárd dollárral nőtt.

A légitársaságok közül elsősorban azoknak a cégeknek a részvényárfolyamát viselte meg a szerencsétlenség, amelyek flottájában nagy arányban találhatók Boeing gépek, azon belül is a 737 MAX típusból, ezért esett nagyot például az Icelandair és a Norwegian árfolyama. Az izlandi légitársaság Boeing gépekkel repül, a 757-esek és a 767-esek mellett az elmúlt években 737 MAX 8 és 9-esek is bekerültek a flottába, ezért büntették a befektetők a légitársaság papírjait az elmúlt napokban. Nagyot esett a norvég légitársaság árfolyama is, annak a légitársaságnak 18 olyan típusú gépe van, mint ami Etiópiában lezuhant, ezeket átmenetileg nem használják, ezért követel kártérítést a társaság a Boeingtól. Több mint 5 százalékot esett a Korean Air árfolyama, a koreai légitársaság is Boeingokkal repül, ezért büntetik a befektetők. A Magyarorstzágról is repülő Wizz Air és a Ryanair árfolyama nem reagált érdemben a hírekre, a Wizz Airé például azért nem, mert a légitársaság flottájában a konkurens Airbus gépei szerepelnek, a Ryanairnél azonban már érdekesebb a helyzet, az ír légitársaságnak Boeingjei is vannak, sőt, rendelt 135 darab 737 MAX típusú gépet további 75 gépre szóló opcióval, azonban ez sem ijesztette meg a befektetőket.

A légitársaságok közül eddig a legnagyobb mértékben az amerikai United értéke csökkent, dollárban nézve a Ryanair és a Wizz Air értéke is nőtt.