Áder: a fordulat éve lehet 2019

ma távolabb vagyunk a kétfokos céltól, mint három éve Párizsban voltunk.

Az államfő kiemelte: a 2019-es év "udvarias kopogtatás helyett - néhány újabb riasztó hírrel - rúgta ránk az ajtót". Havanna óvárosát elöntötte a tenger, a cunami után heves esőzés sújtja Indonéziát, brutális a hőhullám Ausztráliában, rekordméretűre csökkent a jégtakaró az Északi-sarkon és Grönlandon, és már a korábban stabilnak látszó Antarktiszon is jelentős a jégolvadás - sorolta.Úgy fogalmazott, "mázsás súlyú kérdések nehezednek ránk", és a megválaszolásukhoz, megoldásukhoz szükséges idő vészesen fogy. Áder János szerint el kell dönteni, mit kezdünk a felgyorsulóban lévő klímaváltozással. Fogadkozásaink ellenére ugyanis tavaly is nőtt az üvegházhatású gázok kibocsátása - emlékeztetett. Felidézte: a párizsi klímakonferencia óta több mint három év telt el, és az elmúlt évek tárgyalásai sovány eredményt hoztak. Katowicéről is jó hírként legfeljebb annyi mondható el, hogy a párizsi megállapodás összeomlását elkerültük - vélekedett, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 24. ülésére utalva.Hangsúlyozta:Ugyan van már szabálykönyvünk ahhoz, hogy 2021-ben megkezdődhessen a párizsi megállapodás végrehajtása, de nincs elég bátorságunk, hogy az elszabaduló klímaváltozás megállításához szükséges döntéseket meghozzuk - közölte. A 2015-ös párizsi éghajlatvédelmi egyezmény egyik célja a globális átlaghőmérséklet emelkedésének 2 Celsius-fok alatt tartása.Az államfő rámutatott: minden országban bőven lesz tennivaló, hogy 2019 a fordulat éve lehessen, és nem szabad elszalasztani ezt az esélyt. Kijelentette: van remény, hiszen a technológiai tudásnak javarészt a birtokában vagyunk. Az átalakulás-átalakítás költsége ugyan óriási, de ma még nem akkora, hogy ne tudnánk azt előteremteni, és az együttműködés nemzetközi feltételei is adottak - vélte.