Kedden hiába erősödnek kivétel nélkül a nyugat-európai részvényindexek, a magyar tőzsde nem tud ebből erőt meríteni, a BUX értéke 0,3 százalékot csökkent a hétfői záráshoz képest. Ebben szerepet játszik az is, hogy a Mol árfolyama a kezdeti 1 százalékos erősödést követően a tegnapi zárószintjének közvetlen közelében esett vissza. Az OTP és a Richter árfolyama pedig 0,4 százalékot csökkent a nyitás óta.

Az E.On és az RWE is közzétette éves beszámolóját, amelyekből kiderült, hogy mindkét német közműszolgáltatónak érdemben növekedett a profitja tavaly. A két cég menedzsmentje viszont eltérő várakozásokat fogalmazott meg a 2018-as évvel kapcsolatban, amely meg is látszik a befektetői reakciókon, az árfolyammozgásokon.

Úgy tűnik, újabb adathalász (phishing) kísérlet folyik az OTP ügyfeleinek megtévesztésére, most a pénzintézet internetes felületét másolták le azért, hogy az óvatlan ügyfelek adatait megszerezzék.

Folytatódhat az erősödés a magyar tőzsdén - A Molra külön érdemes figyelni 2018.03.13 08:34

A Nasdaq a pénteki roham után sem fulladt ki és új történelmi csúcsra tudott emelkedni hétfőn. A Dow és az S&P értéke viszont esett a tegnapi kereskedésben, így még mindig messze járnak a január végi rekord szintjeiktől. A fő ok Trump kereskedelempolitikája, ami tőzsdei cégeket is sújt.

Kedden nincs egységes irány Ázsiában, a japán, a dél-koreai és az új-zélandi tőzsde erősödik, míg a kínai részvénypiacok értéke csökkent. Nyugat-Európában viszont borítékolható az emelkedés a határidős részvényindexek pillanatnyi állása alapján, így a magyar tőzsdén is kitarthat a tegnapi jó hangulat a kereskedés első szakaszában.

A magyar tőzsdén a Mol papírjaira érdemes lesz figyelni, ugyanis a hétfői piaczárást követően közzétette osztalékfizetési javaslatát a vállalat igazgatósága. Ebből kiderült, hogy a rendes osztalékot 9%-kal, részvényenként 85 forintra emelné a cég és a 2017-es eredmények alapján rendkívüli osztalék fizetéséről is határozott a menedzsment.

Minimális elmozdulásokkal indul a keddi nap a devizapiacon, a forint is kicsit visszakapaszkodott a tegnapi gyengülés után, így jelenleg az euróval szembeni jegyzés 312 alatt tartózkodik. Egy dollárért kicsivel kevesebb, mint 253 forintot, míg egy svájci frankért közel 267 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.

Kedden itthon nem jelenik meg érdemi adat, csak az ÁKK 3 hónapos dkj-aukciójára lesz érdemes figyelni, bár ezek az értékesítések is egyre inkább csak a papírformát hozzák. A tengerentúlon viszont délután egy februári inflációs adat érkezik, amire kiemelten figyelhetnek a befektetők, elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehet hatással. Amerikában egyébként már vasárnap átállították az órákat, így most szokás szerint minden egy órával előbb lesz a tengerentúlon, a tőzsdék is magyar idő szerint kilenckor zárnak.