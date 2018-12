Új sarcot vezethetnek be: jöhet az EU-s tranzakciós illeték

a belföldi, 1 milliárd euró feletti piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeivel végrehajtott tranzakciókra vetnek ki illetéket.

Előzmények

Tobin adó James Tobin (1918. március 5. - 2002. március 11.) Nobel-díjas közgazdász által kitalált és utána elnevezett, eredetileg a deviza-tranzakciókra kivetett adófajta.



A Bretton Woods-i rendszer 1971-es összeomlása után jelentősen megnőtt a tőkepiaci tranzakciók volumene, a politikai és gazdasági döntéshozók egyfajta fékező mechanizmust tartottak szükségesnek a magas volatilitás és a gyors pénzmozgások megfékezésére.



Tobin elmélete alapján a tőkepiaci tranzakciókat adóval sújtanák, a megemelkedő tranzakciós költségek miatt a spekulatív pozíciók volumene visszaszorulna. Eredetileg a deviza-tranzakciókra vetették volna ki az adót, amelynek mértéke "békeidőben" 0,5 százalék lehet, extrém piaci szituációkban azonban akár 20 százalékig is emelkedhetne.



A 90-es években a számítógépek és az internet elterjedésével ismét felvetődött az adó bevezetésének lehetősége. Ekkor több globalizációellenes szerveztet is felkarolta az ötletet.

Egy új EU-s adónem bevezetését javasolja Németország és Franciaország, a közös javaslat részleteiről a mai brüsszeli pénzügyminiszteri csúcson egyeztetnek. Az EU-s szintű tranzakciós illeték a francia modellt használná a javaslat szerint, melynek lényege, hogyAz illeték mértékéről egyelőre nem szólt az értesülés, ez eszközosztályonként is eltérő lehet. Ugyanakkor a francia modellben eredetileg 0,2 százalékos általános kulcsot használtak a fent említett részvénytranzakciókra, majd később, 2017 elejétől ezt 0,3 százalékra emelték. Ebben a sémában az adósságot megtestesítő értékpapírok (kötvények) alpavetően nem szerepelnek, kivéve az átváltható és átalakítható kötvényeket.Azok az országok, melyek bevezetik az adót, az illetékbevételeket egy közös eurózónás költségvetés megalapítására fordíthatják, illetve arra is felhasználhatják, hogy az EU-s befizetési kötelezettségüket teljesítsék ebből. A javaslat a 2021-2027-es pénzügyi ciklusban vezetné be az adót, 2020-ban szavazhatnak erről.A lap szerint a franciák azt szeretnék, hogy a bevételek egyedül egy létrehozandómíg a németek úgy hiszik, a bevételek egy része a teljes EU-s költségvetést duzzaszthatná.A francia és a német pénzügyminiszter Belgiummal, Görögosrszággal, Olaszországgal, Portugáliával, Ausztriával, Szlovéniával és Szlovákiával tárgyal a javaslat részleteiről, és arról is szó lesz, mi legyen azokkal az országokkal, ahol már működik ilyen adó, név szerint Franciaországgal, Belgiummal, Olaszországgal és Görögországgal. A franciák és a németek azon is dolgoznak, hogyan lehet az adót beveztni azokban az országokban, amelyeknek cégeinek mérete túl kicsi ahhoz, hogy az adóból érdemi bevétel keletkezzen.Már évekkel korábban, 2011-ben is volt szó arról, hogy beveztnének egy ilyen típusú EU-s adót, azonban erre mindeddig nem került sor. 2012-ben az Európai Bizottság be is nyújtott egy javaslatot, amelyet azonban máig nem fogadtak el, így a tervezett 2014 januári bevezetés is elmaradt.Az akkori javaslat szerint a tranzakciós illeték kiterjedne az értékpapírügyletekre, ide értve az értékpapírra vonatkozó derivatív ügyleteket is. Az ügylet ellenértékére (értékére) vonatkoztatva az adó mértéke származtatott (derivatív) ügylet esetén a 0,01%, egyéb értékpapírügylet esetén 0,1% lett volna.