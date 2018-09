Aggódhat az Aldi és a Lidl - Jövő héten nyit az új diszkontlánc, amiről suttogtak

Hivatalos: jön a Tesco saját diszkontlánca

Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a németek a piacból

Néhány hónapja már keringenek olyan pletykák a piacon, hogy a Tesco nagy dobásra készül, saját diszkontláncot indíthat annak érdekében, hogy megpróbálja visszaszorítani a két nagy német rivális, az Aldi és a Lidl térnyerését az Egyesült Királyságban.Az információt megszellőztető Sunday Times a beszámolók alapján korábban arról írt, hogy a Tesco egy teljesen új és különálló márkát építene fel, amely olyan termékeket értékesítene, amelyek olcsóbb árazása versenyképes lenne a nagy riválisokéval. A vállalat menedzsmentje természetesen nem kívánta kommentálni ezeket az értesüléseket korábban.Most viszont a Tesco maga jelentette be: megnyitják saját diszkontláncuk első boltját a Cambridgeshire megyében található Chatteris településen jövő szerdán. A diszkontláncot a Tesco alapítója, Jack Cohen után Jack'snek nevezték el.A pontos szám egyelőre nem ismert, de a várakozások szerint első körben mintegy 100 üzletből álló hálózatot hozhat létre a Tesco Nagy-Britanniában. A boltok egy részét már ma is üzemelő kiskereskedelmi egységek adnák, ezeket Jack's üzletekké alakítanák, illetve teljesen új boltokat is nyithat a Tesco.Nem véletlenül szánta rá magát erre a lépésre a Tesco menedzsmentje, nagy szükségük lenne egy olyan hatékony megoldásra, amellyel meg tudnák őrizni saját piacukat, illetve amellyel érdemben vissza tudnák szorítani a német riválisok, az Aldi és a Lidl folyamatos térhódítását.A Tesco ugyanis szép lassan veszít teret az Egyesült Királyságban, míg a németek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a teljes piacból. A piacvezető kiskereskedelmi vállalat piaci részesedése a legfrissebb statisztikák szerint 27,4 százalékot tett ki, egy évvel korábban viszont ez az érték még 27,9 százalék volt. Az Aldi és a Lidl együttes piaci részesedése viszont mostanra meghaladta a 13 százalékot.

Nem lesz könnyű dolga a Tescónak

Komoly növekedési tervekkel rendelkezik az Aldi és a Lidl az Egyesült Királyságban, előbbi menedzsere a Reuters megkeresésére elárulta, hogy 1000 egységből álló üzlethálózattal akarnak rendelkezni a szigetországban 2022 végére, jelenleg 762 boltjuk üzemel. Utóbbi diszkontlánc úgy számol, hogy a már említett időszak végére 1200-1500 üzlettel rendelkezhetnek, amely jelentős növekedés lenne a jelenlegi 710 boltból álló hálózatukhoz képest.Terveik megvalósítása érdekében komoly összegeket fordítanak beruházásokra a németek, az Aldi a 2018 végéig futó programjának keretében 1 milliárd fontot költ el az Egyesült Királyságban és hoz létre 8000 munkahelyet. A Lidl pedig mintegy 1,45 milliárd fontos beruházást valósított meg 2017-ben és 2018-ban, amelynek köszönhetően több tucat új üzlettel bővül majd a bolthálózata. A németeket az sem tartja vissza, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból.A dinamikus terjeszkedésnek köszönhetően a két német diszkontlánc tovább növelheti piaci részesedést a négy nagy helyi kiskereskedelmi lánccal, a Tescóval, a Sainsbury'sszel, az Asdával és a Morrisonsszal szemben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg mintegy 200 milliárd fontos piacból 15 százalékos szeletet hasíthatnak ki 2020 végére.