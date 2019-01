Akkora az érdeklődés a Tesla-rivális Porsche iránt, hogy megduplázzák a gyártását

Forrás: Porsche Forrás: Porsche

A Porsche 2015 végén mutatta be az első, teljesen elektromos autóját a Mission E-t, vagyis a Taycant, amely lényegében a német autógyártó válasza a Tesla Model S-re. A várhatóan már az idei év folyamán megvásárolható luxusautó iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a piacon.Néhány héttel ezelőtt a Porsche Cars North America vezére, Klaus Zellmer arról beszélt, hogy a Taycan iránt a Tesla tulajdonosok is jelentős érdeklődést mutatnak, a változás szembetűnő, mivel Zellmer két évvel korábbi nyilatkozatában még amiatt aggódott, hogy a Tesla Model S hátrányosan befolyásolja a Porsche eladásait.A német Automobilwoche szerint a Porsche az előzetesen 20 000 darabosra tervezett éves gyártási darabszámot megduplázná az előreláthatóan erős kereslet miatt. A Taycan iránt mutatkozó érdeklődés nem meglepő, mivel az elektromos Porsche nulláról százra 3,5 másodperc alatt gyorsul fel, és a Taycan végsebessége meghaladja majd a 250 Km/h-át, míg hatótávolsága megközelíti az 500 kilométert. A Porsche gyorstöltőjének köszönhetően pedig durván 20 perc elég lesz arra, hogy tulajdonosa teljesen feltöltse a járművet.