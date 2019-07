Amerika 12,6 milliárd dollárt követel Mexikó rettegett drogbárójától

A csillagászati összeg kifizetésére vonatkozó követelést a szövetségi ügyészség terjesztette be pénteken a Guzmán ügyében eljáró New York-i bírósághoz.Az ügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy egészen pontosanértékben kobozzon el tőle ingó és ingatlan vagyont. A vádhatóság szerint a rettegett Sinaloa drogkartell egykori vezetője "konzervatív becslés szerint" ekkora összegre tett szert kizárólag kábítószerek, kokain, heroin és marihuána fogalmazásából az Egyesült Államokban, más keresete ugyanis nem volt.Nem világos, hogy Guzmánnak van-e olyan elkobozható vagyona az Egyesült Államokban, amelynek értékesítésével befolyhat a követelt összeg.Az esküdtszék február közepén találta bűnösnek Guzmánt. A vádpontok között bűnszövetkezet létrehozása, összeesküvés pénzmosásra, kokain, heroin, marihuána és más kábítószerek nemzetközi terjesztése, lőfegyverek használata szerepelt.A Sinaloa kartell Guzmán irányítása alatt több milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, és a legfőbb beszállító volt az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemben.El Chapót 2017 januárjában adta ki Mexikó az Egyesült Államoknak, és egy szigorúan őrzött manhattani börtönben, magánzárkában tartották fogva. Guzmán Mexikóban ugyanis kétszer is megszökött a rácsok mögül. Másodjára egy másfél kilométeres alagúton keresztül jutott ki az ország legszigorúbban őrzött börtönéből, az Altiplanóból. Köpcös ezt követően hét hónapig volt szökésben, és akciófilmbe illő lövöldözés után fogták el mexikói tengerészgyalogosok Sinaola szövetségi államban, a Kaliforniai-öböl partján lévő Los Mochis városban.