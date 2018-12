Amerika: se bika, se medve

A Dow enyhe, 0,05% körüli mínuszban mozog, az S&P 500 -0,3%, a Nasdaq pedig 0,7%-os csökkenést mutat, a technológiai részvények ma ismét alulteljesítők (egy nagy kivétel az Apple).

Ahogy a Mott Capital Management vezetője fogalmazott a MarketWatchnak: egyértelműen látszik, hogy sem a bikák, sem a medvék nincsenek munkában. A tőzsdéknek nincs jól meghatározott irányuk, a kereskedési napok elején látható jelentős elmozdulások gyakran mérséklődnek vagy eltűnnek a nap végére, amitől a részvénypiaci kereskedők egy része igencsak frusztrált. Elképzelhető, hogy ma is ilyen napunk lesz.Nem adott egyértelmű irányt az amerikai tőzsdéknek, hogy a várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank döntéshozói mai ülésükön nem változtattak az irányadó kamatokon: az alapkamatot 0%-on, az egynapos hitelkamatot 0,25%-on, a betéti kamatot pedig -0,4%-on hagyták. Ami ennél is fontosabb, a tanácstagok a 2015 márciusában elindított eszközvásárlási program kivezetéséről is döntöttek, jövő januártól tehát nettó értelemben (a lejáró értékpapírok megújításán felül) nem vásárol több kötvényt az EKB, vagyis lezárul egy fontos korszak az euróövezet történelmében. Mario Draghi, az EKB elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy erősödtek az euróövezeti növekedést érintő negatív kockázatok, egyelőre azonban kitartanak korábbi helyzetértékelésük mellett, miszerint "nagyjából kiegyensúlyozott" kockázatok és stabil növekedés jellemzik az euróövezeti folyamatokat.Továbbra is hatást gyakorol a tőzsdei hangulatra az USA és Kína közötti kereskedelmi adok-kapok miatti bizonytalanság, miután Donald Trump jelezte, hogy kész beavatkozni a Huawei pénzügyi igazgatójának ügyébe, ha azzal képes előremozdítani a két ország közötti kereskedelmi megállapodás létrejöttét, míg amerikai lapértesülések szerint Kína új iparstratégia kialakításán dolgozik, ami nagyobb részesedést tenne lehetővé külföldi vállalatok számára az ország belső piacán.