Átadják a Corvinust az alapítványnak, Hernádi a kuratóriumi elnök

A fenntartói jogköröket jelenleg gyakorló Palkovics László bejelentette, hogy benyújtja a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány alapító okiratát a bíróságnak. A kormány szándéka, hogy további más egyetemeket is hasonló formában alakítson át. A cél az, hogy a Corvinus bekerülne a világ 200 legjobb egyeteme közé és Európa 100 legjobb egyeteme közé. Hernádi Zsolt a kuratórium elnöke, Csák János, Lánczi András, Martonyi János és Palotai Dániel a kuratórium tagjai.Palkovics bejelentette, hogy habár megválik a Corvinus fenntartói jogkörétől, de azt is kiemelte, hogy (a minisztérium) nem marad sokáig egyetem nélkül.Lánczi András kiemelte: ekkora vállalása a magyar államnak még nem volt a felsőoktatás területén. Azért kellett változtatni az egyetemen, mert le fogunk maradni. Minden az eredeti terveknek megfelelően haladt, és nagyon biztatónak látom a lehetőséget, amit az egyetem kapott. Van kockázat ebben a vállalkozásban, de nagyon körültekintően tettünk meg minden lépést. Lánczi szerint az egyetem átalakítása "férfimunka" volt. A legjobb hallgatókat itthon kell tartanunk, amelyhez jó egyetemek kellenek.Egy kisebb csodának vagyunk a tanúi - mondta el Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, a kuratórium elnöke. Hatalmas felelőssége van most a kuratóriumnak, hogy a Corvinus jobb egyetem legyen. A magánalapítvány és a kuratórium kell, hogy biztosítsa az egyetem hosszú távú versenyképességét.A kuratórium és a felügyelő bizottság összetétele biztosítja, hogy versenyképes legyen az egyetem. "Ez a kockázat semmi ahhoz képest, mint amikor egy mélyfúrást csinálunk 1800 méter mélyen" - mondta Hernádi, aki szerint a kockázatok kiszámíthatók és kezelhetők. A felügyelő bizottság elnöke Bártfai Béla jogász, tagjai Chikán Attila (a BCE professzora) és Jánoskuti Levente (a McKinsey irodavezetője).Arra a kérdésre, hogy mi történik a Corvinus Egyetemmel akkor, ha a két tőzsdei cég nem fizet osztalékot, Hernádi azt mondta: lesz elegendő tartalék, amiből az egyetem működni tud, azonban két kiszámíthatóan működő tőzsdei cég áll az alapítvány mögött, és további finanszírozási forrásokat is be szeretnének vonni.