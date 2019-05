Átadta az év bankja címet az EXIM

Súlypontok tolódnak nyugatról keletre, jön India és Kína és ezeken a piacokon a magyar cégeknek is helye van. Mi azon dolgozunk, hogy ezekből a változásokból a magyar cégek se maradjanak ki.

Az év kkv finanszírozója 2018-ban a Budapest Bank Zrt. lett.

A MEHIB 2018 díjat a K&H Bank Zrt. kapta.

Az év ügylete díjat az exportra termelést elősegítő leginnovatívabb és össztársadalmi szinten a leghasznosabb beruházás kapta, ezt 2018-ban az OTP Bank Nyrt. bonyolította.

Az év lízing cége a Budapest Lízing Zrt. lett, amely 2018-ban a legnagyobb mértékben helyezett ki lízingtermékeket.

Az év bankja díjat a Raiffeisen Bank Zrt. kapta.

Az EXIM 25 lízing díjat, amely a 12 hónapon túlnyúló teljesítményt méltatja, a Deutsche Leasing Hungaria Zrt kapta.

Az EXIM 25 bank díjat az UniCredit Bank Hungary Zrt. kapta.

Az Urbán Zoltán-emlékdíjat Kulbert Miklós, az UniCredit Bank Hungary Zrt. igazgató-helyettese vehette át.

"Magyarország a világ 34. legnagyobb exportőre abszolút értékben, de a lemaradásunk még így is elég nagy azokhoz az országokhoz képest, amelyeket szeretnénk elérni" - mondtaaz eseményen, és méltatta az utóbbi évek gazdasági teljesítményét, de azt is hozzátette, hogy hasonló teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tartani tudjuk a lépést régiós szinten, és "behozzuk azokat az elpazarolt éveket, amikor stagnált a magyar gazdaság.""Az új Nemzeti Exportstratégia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy régiós szinten a legjobb, leggyorsabb exportfinanszírozási rendszert dolgozzuk ki. A kkv-k termelékenysége az elmúlt nyolc évben több mint 30 százalékot növekedett amíg az unióban ez csak 9 százalék körüli érték volt átlagosan. A végső cél, hogy a magyar cégek tőkekihelyezése elérje azt a mennyiséget, amit külföldről hoztunk be" - tette hozzá a miniszterhelyettes.- ezt mármondta, aki hozzátette: az Eximbank célja, hogy létrejöjjön az a pénzügyi keretrendszer, amely hozzásegíti a kkv-kat ehhez.Jákli arra is felhívta a figyelmet, hogy a bank 20 milliárd forint adófizetői pénzből 316 milliárd forintos hatást gyakorolt tavaly a gazdaságra, ami 16 százalékos megtérülés. "Azon vállalkozások, amelyek használják az EXIM-et, másfélszer gyorsabban fejlődnek" - mondta.A gálán nyolc kategóriában hirdettek győztest: