Átmeneti intézkedések a Richter fontos készítményénél

A PRAC ajánlása alapján az Esmyaval kezelt, méhmiómában szenvedő nők rendszeres időközönként májvizsgálaton vesznek részt. A PRAC emellett azt is javasolja, hogy az Esmyával új kezelést ne kezdjenek el, de a folyamatban lévő kezelések befejezhetőek.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a beérkezett kérdésekre érdemi és felelős választ tud adni a Richter és a gyártó számára is elsődleges fontosságú a betegbiztonság. A cég érdekét is az szolgálja, ha a farmakovigilanciai adatok vizsgálatára sor tudjon kerülni

Eséssel reagált az árfolyam

A Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte a felülvizsgálati eljárás részeként, az Esmya (ulipristal acetate) által esetlegesen okozott gyógyszer indukált májkárosodással járó ügyekben.A PRAC a folyamatban lévő vizsgálat során rendelkezésre álló adatok alapos kiértékelésének befejezéséig átmeneti intézkedések hatályba léptetését tartja szükségesnek annak érdekében, hogy a lehetséges betegkockázat minimálisra csökkenjen.A PRAC intézkedések átmeneti jellegűek, céljuk a betegek egészségének megóvása. A 2018 május végéig esedékes végső döntés a 2017 decemberében elkezdett értékelési folyamat következtetéseitől függ.Beke Zsuzsa, a Richter PR és kormányzati kapcsolatok vezetője megkeresésünkre kifejtette, hogy az európai hatósági gyakorlat egyre inkább a szigorodó guidline irányába hat, a betegbiztonságot mindenek elé helyezik. Ezzel a hatósági hozzáállással kompatibilis a gyógyszergyár szerint az, hogy amíg nincs meg a végleges bírálat a készítmény kapcsán, addig is legyenek átmeneti intézkedések.- hangsúlyozta Beke Zsuzsa, aki azt is hozzátette, hogy a készítmény kockázat-haszon megítélése továbbra is pozitív.Azt is kiemelte a korábbiakhoz hasonlóan, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok továbbra sem támasztanak alá ok-okozati összefüggést a készítmény és a májkárosodás között.A hírnek nem örülnek a befektetők. A Richter árfolyama a hír megjelenése után 6%-os mínuszban is járt 6050 forint környékén, jelenleg a 6100 forintos szint körül ingadozik az árfolyam.

Az ügy előzménye

Az ügy előzménye, hogy decemberben kiderült, több betegnél is akut májgyulladást fedeztek fel azok között, akik a Richter egyik készítményét használták, három esetben még májátültetésre is szükség volt. Az Esmya nevű készítményt a világ több országában is forgalmazzák, a következő évek bevétel-és profitnövekedése is részben ehhez a készítményhez köthető.