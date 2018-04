Atomalku miatt aggódik az olajpiac - Új csúcson az árfolyam

A hatodik napja tartó árfolyam-emelkedést a kínálat szűkülésére vonatkozó várakozások erősödése hajtja. Az árakra az egészséges globális kereslet, illetve a továbbra is ható OPEC kitermeléscsökkentési intézkedése mellett a hagyományosan az üzemanyagfogyasztás emelkedésével járó tengerentúli nyári autós szezon közeledése is felfelé befolyásoló tényezőként hat, ahogyan az is, hogy a piac újabb, Iránt célzó szankciókra számít az Egyesült Államok részéréről.A Brent árfolyama kedden 75,20 dollárig emelkedett, ahol 2014 novemberében járt legutóbb; reggel kilenc körül 74 dollár fölött jár az árfolyam. Az árfolyam így már több mint 20 százalékkal tartózkodik idei, 2018 februári mélypontja fölött.

A WTI ugyanekkor 69,50 dollár fölé is benézett, és a reggeli órákban is e szint felett tartózkodott.

Amennyiben a Trump-adminisztráció újabb szankciókat vezet be Teherán ellen, úgy az az az olaj azonnali, mintegy 5 drágulását idézné elő Stephen Innes, az OANDA brókercég stratégája szerint. Az Egyesült Államoknak május 12-ig kellene döntenie arról, hogy végül felmondja-e Iránnal 2015-ben kötött többhatalmi atomalkut, ahogyan azt Donald Trump elnök korábban többször kilátásba is helyezte. Amennyiben így tesz, és újabb szankciókat vet ki az OPEC harmadik legnagyobb olajtermelő államára, az tovább szűkítené a globális kínálatot.A jelenlegi olajár-emelkedést mindemellett az OPEC-et vezető Szaúd-Arábia legutóbbi, 80-100 dolláros kívánt olajárra vonatkozó megnyilatkozásai is motiválják. Az OPEC folytatódó kitermeléscsökkentése mellett a rekord szintre emelkedő ázsiai kereslet ugyancsak felfelé hat az árakra. A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor jelenleg csak az Egyesült Államok kitermelésének bővülése található, amely 2016 közepe óta több mint negyedével emelkedett. A kitermelés jelenleg már 10,54 millió hordó/nap fölött jár, amivel az USA már a második legnagyobb olajország a világban és kisvártatva a 11 millió hordó körül termelő Oroszországot is letaszíthatja a trónról.Donald Trump elnök az előző héten kritikát is fogalmazott meg az OPEC gyakorlatával szemben, amely mesterségesen - megítélése szerint túlságosan is - magasan tartja az olajárakat. Az általános áremelkedés közepette a konvencionális kitermelésnél költséghatékonyabb amerikai palaolajipar által kitermelt olaj azonban világszerte egyre keresettebb. Ezért, míg az orosz, nigériai és európai olajat egyre nehezebb piacra vinni, az amerikai olaj egyre inkább piacot hódít. Így Európában is, ahol áprilisban 550 ezer hordó/napra, korábban nem tapasztalt magasságba emelkedett a tengerentúli olajellátás szintje.