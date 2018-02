A Genfi Autószalonról is eltűnnek a csinos hosztesz-lányok?

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Szakértelemre cserélik a szexiséget

A Nissan svájci szóvivője szerint amellett, hogy más idők járnak, logikusabb is a termékeket valóban ismerő szakértőket felkérni promóciós célokra, hiszen autók eladásáról van szó. A Nissan egyébként már tavaly sem alkalmazott divatmodelleket az autószalonon, ami azért is új szemlélet, mert a booth babe-eknek eddig általában fogalmuk sem volt róla, hogy mi a termék, amit reklámoznak.

Minden évben a márciusi Nemzetközi Genfi Autószalon az első komolyabb autókiállítás, ahol a világ legnagyobb autógyártói bemutatják a legújabb koncepcióikat. Az idén 88. alkalommal megrendezett kiállításra mindig gazdag és látványos show készül, aminek részei az autók körül lenge öltözékben pózoló hosztesz-lányok, az úgynevezett-ek. Ennek a hagyománynak azonban az idei évben számos nagy autógyártó vállalat véget vet - írja a Reuters Tavaly még nagy számban jelen voltak az autószalonon a hoszteszek-modellek, feszülős miniruhákban és tűsarkú cipőben, idén azonban a terméket jól ismerő hosztok és hoszteszek veszik át a helyüket számos gyártó kiállítási területén. A SsangYong Motor Company dél-korei autógyártó cég például úgy döntött, hogy mostantól sportruházatot viselő férfi és női modellek mutatják majd be a kiállított kisteherautókat és autókat.: a 2018-as kiállításon a sajtónapokon a modellek fekete nadrágkosztümöt fognak viselni a korábbi, igencsak szűkre szabott ruhák helyett.A Toyota szintén visszavesz a szexis modellekből, azzal az indokkal, hogy így szeretné elkerülni a #MeToo hullám által gerjesztett kritikákat. A Maserati-t és az Alfa Romeo-t jegyző gyártó a tervek szerint idén női és férfi szakemberek alkalmaz, a testből az eddiginél lényegesen többet fedő ruhákban. 2017-ben az Alfa Romeo újdonságának bemutatásában még a kis fekete ruhát viselő hölgyeké volt a főszerep, akik a Stelvio modell körül lebzselve igyekeztek felkelteni a közönség érdeklődését.A Peugeot gyártója, a francia PSA Group szóvivője is leszögezte, hogy a vállalat kiállítási területén a hosztok és hoszteszek feladata kizárólag a résztvevők tájékoztatása lesz.

Továbbgyűrűzött a #MeToo mozgalom

Valószínűleg lesznek még további változások, hiszen a különböző termékeket népszerűsítő, jórészt alulöltözött hoszteszek például a videojáték-show-kon is kötelező kellékké váltak az évek során. Ám egyre több támadás éri az őket alkalmazó cégeket, mondván, hogy a gyakorlat szexista, ráadásul feltornássza a bemutatók korhatárát, aminek sok kiállító sem örül.

A női autótulajokra is gondolni kell

Németországban pedig, amely Európa legnagyobb autópiacával rendelkezik, az új autók negyedét nők vásárolják, Franciaországban pedig már ennél is magasabb, 37% ez az arány. A fentiek tudatában több autógyártó már korábban szakított a sokak által szexistának tartott hagyományokkal.

Egyértelmű tehát a paradigmaváltás a nagy autógyártók részéről, ahogy az is, hogy a #MeToo mozgalom a hollywood-i gyökerektől egészen távol eső iparágba is begyűrűzött. Korábban már az autósportban is jelentkezett a hatás: a Forma-1 szervezői február elején jelentették be, hogy a 2018-as szezontól szakítanak azzal a hagyománnyal, hogy csinos lányok (grid girlök) sorakoznak fel a rajtrácson a futamok előtt. Az indok szerint a szokás nem egyeztethető össze a márka értékeivel, és egyértelműen ellentétes a modern társadalom normáival is. Korábban pedig kiderült , hogy PDC-dartsvilágbajnokságon is megszüntetik a gyakorlatot, ami szerint úgynevezett walk-on-girlök kísérik fel a játékosokat a színpadra.Az autóiparban a fogyasztói szokások változása is indokolttá teszi a szemléletváltást, hiszen világszerte növekszik a női autótulajdonosok száma. Az Egyesült Királyságban 2016-ra 66%-kal nőtt az arányuk egyetlen évtized alatt, ami háromszor akkora, mint a férfi autótulajdonosok arányának növekedése.A Lamborghini gyártója, a Volkswagen például évekkel ezelőtt felhagyott azzal, hogy a Huracan sportautók körül nők pózoljanak. Ehelyett hosztokat és hoszteszeket képzett ki arra, hogy beszélni tudjanak az autó tulajdonságairól, és az idei genfi rendezvényre is így készül.