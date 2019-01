A szimpatizánsok milliókat utaltak a győri Audi-gyár dolgozóinak

A sztrájk kezdete óta csak fokozódik a vállalaton kívüli szakszervezetek és más személyek által küldött támogatói nyilatkozatok és megnyilvánulások száma. Különösen szívet melengető, hogy e pillanatban már több szakszervezet is konkrét anyagi felajánlást tett az AHFSZ-nek, hogy így támogassa tagjaink sztrájksegély kifizetését. Az így felajánlott támogatás már elérte a 6 millió Ft-ot, amiből egyetlen szervezet önmagában 5 millió Ft-ot vállalt

Az AFSZ közleményében írt arról is, hogy tegnap délután háromkor és négykor is megtartották a tájékoztató gyűléseiket a jármű- és motorgyári kollégáiknak.- derült ki a közleményből.Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az AHFSZ szerda délután jelentette be, hogy csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig sztrájkot hirdet a győri gyár egész területére, mert a szeptember óta tartó bértárgyalásokat eredménytelennek nyilvánította.Az AHFSZ csütörtök délelőtti tájékoztatása szerint reggel hat órakor a motor- és a járműgyár szinte száz százalékosan leállt.A sztrájkbizottságot a szakszervezet január 14-én alapította meg, január 18-án - a hét napos egyeztetési időszak alatt - pedig kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a gyár egész területén, amelyen több mint négyezer munkavállaló vett részt.