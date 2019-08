A Tesla hatalmas ajándékot kap Kínától

Kína jelenleg 10 százalékos adót vet ki minden eladott járműre, éppen ezért a döntésnek köszönhetően egy Tesla megvásárlásának költsége durván 99 ezer jüannal (közel 4,2 millió forinttal) csökkenhet majd - írja a Reuters beszámolójában. Ez pedig azért jó hír, mert a versenyképesebb árnak köszönhetően többen dönthetnek majd úgy a jövőben, hogy egy Tesla-modellt vásárolnak maguknak.A kínai ipari és informáciatechnológiai minisztérium által közzétett dokumentum értelmében a döntés mindhárom ma kapható Tesla-modellre vonatkozik, vagyis a jövőben a Model S, az X és a 3 is a 10 százalékos adó megfizetése nélkül kerülhet értékesítésre a világ legnagyobb autópiacán.Elon Musk cégének egyre jobban megy egyébként Kínában, az LMC Automotive becslése szerint az amerikai elektromosautó-gyártó 23 678 darab Teslát értékesíthetett 2019 első hét hónapjában, közel kétszer annyit, mint 2018 azonos időszakában.Az elemzői kommentárok szerint mindez csodálatos hír a Teslának, Kína ugyanis kulcsszerepet játszhat abban, hogy a vállalat végre tartósan nyereségesen tudjon működni. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az Amerika és Kína között kirobbant kereskedelmi háború következményei alól a Tesla sem vonhatja ki magát. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amerikaiaknak is meg kell majd fizetniük a megemelt védővámokat mindaddig, amíg járműveiket kivétel nélkül importálják az országba.Érdemes felidézni, hogy a kínai kereskedelmi tárca a gépjárművekre vonatkozó 25 százalékos-, és az autóalkatrészekre vonatkozó 5 százalékos vámok újbóli alkalmazásáról döntött múlt héten, az amerikai vámemelésre adott válaszcsapásként. Nem véletlen tehát, hogy a Tesla mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínai üzeme mihamarabb felépüljön és teljes kapacitáskihasználtság mellett pörögjön a gyártása.A hír hatására a Tesla kisebb ralit produkált pénteken: a vállalat árfolyama 4 százalékos pluszban is járt, a zárás előtt nem sokkal viszont már csak 1,5 százalékos pluszban tartózkodott a cég papírja.