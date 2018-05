A Tesla úgy égeti a pénzt, mint senki más

Weird Bloomberg is alive and well: https://t.co/0quRwJRPFw — Katie Drummond (@katiedrumm) 2018. április 30.

Komoly kockázatát látják a Bloomberg szakértői annak, hogy a 15 éve fennálló vállalat 2018 végéig kifut a pénzéből. A szabad cash flow-ja már az ötödik egymást követő negyedévben negatív. Ez az a szám, amit a cég május 2-án várható negyedéves gyorsjelentésében érdemes figyelni. Bloomberg cikkének szerzői a vállalat veszteségtermelő "képességének" szemléltetésére egy számlálót is elhelyeztek az oldal tetejére, ami folyamatosan pörög az idő előrehaladtával és azt mutatja, hogy a cikk olvasása alatt mekkora veszteséget termelt a Tesla.A cikk azt is megjegyzi, hogy Musk automatizált gyártást vizionált, miközben a 2010-ben látott 899 főről köze 40 ezerre hízott a vállalat alkalmazottainak száma. Részben ez is hozzájárult a cég kifeszített pénzügyeihez. A munkavállalók létszámának növekedési üteme magasabb volt a bevételek növekedésénél az elmúlt 4 negyedévből 3 negyedév esetében. Persze ebben már benne vannak a 2017-ben átvett SolarCity alkalmazottak is.2014 és 2017 között a Tesla alkalmazottainak létszáma megtriplázódott, miközben az egy alkalmazottra jutó árbevétel stagnált.Még több érdekesség a Tesla számairól a Bloomberg gyorsjelentést megelőző cikkében található.