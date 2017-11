Durva dolgokat állítanak dolgozók a gyárból kigördülő Teslákról

Az idő nagyon szorít

A dolgozók arról is beszámoltak, hogy az elektromos luxusautók rendszeresen javítást igényelnek, mielőtt végleg elhagyják a gyár területét. A rutinszerűen elvégzett minőségellenőrzések pedig az esetek 90 százalékában fedeznek fel valamilyen hibát az összeszerelést követően a Model S és Model X típusoknál.Hogy érzékeltessék, mennyire magas ez az arány, a Reuters iparági szakértőket megkérdezve kitért arra is, hogy a világ leghatékonyabban működő autógyártóinál, mint amilyen a Toyota is, az utólagos javítási munkákra a járművek kevesebb, mint 10 százalékánál van szükség csupán.A Tesla elmondta, hogy az általuk végzett minőség-ellenőrzés szokatlanul szigorú, annak érdekében, hogy a legapróbb hibákat is felismerjék és korrigálni tudják. A vállalat ugyanakkor nem volt hajlandó eljuttatni a Reuters számára az összeszerelés utáni hibaarányt és nem kommentálta a munkavállalók állításait sem.A dolgozók beszéltek arról is, hogy a gyártási hibák teljesen természetesek egy-egy új modell bevezetésénél. Ugyanakkor a krónikus hibák, amelyek a Tesla Model S és X esetében megjelennek, arra utalnak, hogy a Tesla még mindig küzd azzal, hogy elsajátítsa az alapvető gyártási folyamatokat.A kisebb hibákat még a gyáron belül orvosolni tudja a Tesla, ugyanakkor a fremonti üzemben állítólag létezik egy "Udvarnak" nevezett terület, ahová azok a járművek kerülnek ideiglenesen, amelyek komolyabb javítást igényelnek.A történethez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a Tesla két hónappal korábban több száz embert bocsátott el, mert a vállalat szerint az elvárásokhoz képest gyengébben teljesítettek. A most nyilatkozó dolgozók közül négyen is az elbocsátottak között voltak.Autóipari elemzők az üggyel kapcsolatban arról beszéltek, hogy a Tesla jövője szempontjából létfontosságú, hogy felpörgesse a gyártását, ugyanis a kedvezőbb, 35 ezer dolláros alapáru Model 3-ra már közel 500 ezer előrendelés érkezett.Pár héttel ezelőtt viszont kiderült, gondok akadtak a Tesla gigagyárában az akkumulátorok összeszerelési folyamatának automatizálásával, emiatt pedig jóval kevesebb készült el az új modellből. Musk ráadásul azt is beismerte, egyelőre nehéz meghatározni, mikorra sikerülhet minden problémát elhárítani, illetve mikor kerülhet elő egy újabb, amely hátráltathatja a termelést.Mindezek fényében annyit tudott csak mondani, hogy jelenlegi tudásuk alapján arra számítanak, hogy 2018 első negyedévének végére lesznek képesek elérni a heti 5000 darabos gyártást a Model 3 esetében.A Model 3 gyártásához kapcsolódó problémák miatt ráadásul a negyedik negyedévben 10 százalékkal kevesebb Model S és Model X készülhet a korábbi tervekhez képest, ugyanis plusz erőforrásokat kell allokálnia a vállalatnak a Model 3 gyártásának felfuttatásához.