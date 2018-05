Hatalmas fordulat az elektromos autóknál, Németország az élre került

Németországban az elektromosan tölthető járművek eladása az első negyedévben 70%-kal 17 574 darabra ugrott, amivel először előzte meg Norvégiát a negyedéves számok tekintetében. Az értékesítési számokba beletartoznak a teljesen elektromos járművek és a plug-in hibrid autók is. A folyamatokat látványosan foglalja össze ez az ábra:

A Tesla aranyéveinek lassan vége lesz, miután a gyártók sora jelentkezik saját elektromos autójával. És a választék szélesedésével párhuzamosan a fogyasztók egyre kevésbé lesznek toleránsak a minőséget illetően, és közben a Tesla újdonságérzete is csökkenhet

A Bloomberg cikke szerint ez is egy jele annak, hogy a vásárlók egyre jobban fordulnak el a dízelautóktól, főleg Németországban.Egyébként egész Európában megfigyelhető az elektromos autók előretörése: az első negyedévben 41%-kal nőtt az ilyen kocsik eladása az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a tisztán elektromos autók értékesítése 35%-kal, a hibrideké 47%-kal nőtt.A hírügynökség cikke azt is megjegyzi, hogy Németországban a fordulat már a hétköznapokban, az utcákon is jól érzékelhető. Münchenben például egyre több Tesla, BMW i3 vagy éppen Nissan Leaf rohangál.A német autógyártók számára ebben az új környezetben igazi kihívás lesz, hogy bizonyítsák az amerikai és kínai fogyasztóiknak: ebben a szegmensben is kiváló termékeket gyártanak.- értékelte a mostani folyamatokat Juergen Pieper, a Bankhaus Metzler

Egy BMW i3-ast és egy i8-ast töltenek a frankfurti autószalonon 2015-ben. Kép és címlapkép forrása: ODD ANDERSEN / AFP